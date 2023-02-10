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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Оставляю в Полтаве часть своего сердца»
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 15:25 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:37
131
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Оставляю в Полтаве часть своего сердца»

Новичок «Шахтера» прокомментировал переход в донецкий клуб

10 февраля 2023, 15:25 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:37
131
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Оставляю в Полтаве часть своего сердца»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

24-летний Дмитрий Ризнык подписал с «Шахтером» контракт на 5 лет. По неофициальной информации, трансфер голкипера обошелся «горнякам» в три миллиона евро и стал самым большим в истории «Ворсклы».

«Я оставляю в Полтаве часть своего сердца, – сказал Дмитрий, уезжая из расположения команды в Турции. – Помню все важнейшие эпизоды своей карьеры в свитере «Ворсклы». Благодарю каждого, с кем мне пришлось работать. Большое уважение к болельщикам, которые постоянно поддерживали наш клуб и меня лично. Слава воинам, защищающим нашу с вами независимость. Наша страна обязательно победит, вернется в привычный ритм жизни и весь украинский футбол», – сказал Ризнык.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк
Источник ФК Ворскла
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