Дмитрий РИЗНЫК: «Оставляю в Полтаве часть своего сердца»

24-летний Дмитрий Ризнык подписал с «Шахтером» контракт на 5 лет. По неофициальной информации, трансфер голкипера обошелся «горнякам» в три миллиона евро и стал самым большим в истории «Ворсклы».

«Я оставляю в Полтаве часть своего сердца, – сказал Дмитрий, уезжая из расположения команды в Турции. – Помню все важнейшие эпизоды своей карьеры в свитере «Ворсклы». Благодарю каждого, с кем мне пришлось работать. Большое уважение к болельщикам, которые постоянно поддерживали наш клуб и меня лично. Слава воинам, защищающим нашу с вами независимость. Наша страна обязательно победит, вернется в привычный ритм жизни и весь украинский футбол», – сказал Ризнык.