Дмитрий РИЗНЫК: «Оставляю в Полтаве часть своего сердца»
Новичок «Шахтера» прокомментировал переход в донецкий клуб
24-летний Дмитрий Ризнык подписал с «Шахтером» контракт на 5 лет. По неофициальной информации, трансфер голкипера обошелся «горнякам» в три миллиона евро и стал самым большим в истории «Ворсклы».
«Я оставляю в Полтаве часть своего сердца, – сказал Дмитрий, уезжая из расположения команды в Турции. – Помню все важнейшие эпизоды своей карьеры в свитере «Ворсклы». Благодарю каждого, с кем мне пришлось работать. Большое уважение к болельщикам, которые постоянно поддерживали наш клуб и меня лично. Слава воинам, защищающим нашу с вами независимость. Наша страна обязательно победит, вернется в привычный ритм жизни и весь украинский футбол», – сказал Ризнык.
🇺🇦 Дмитро Різник 🧡 Ласкаво просимо до родини ФК «Шахтар»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 10, 2023
🔗 https://t.co/9Yq5QoOjiH#Shakhtar pic.twitter.com/lhsxy8WA2i
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