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  4. Рекорд клуба. Ворскла подтвердила продажу Ризныка в Шахтер
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 15:28 |
915
0

Рекорд клуба. Ворскла подтвердила продажу Ризныка в Шахтер

Однако сумму клуб не назвал

10 февраля 2023, 15:28 |
915
0
Рекорд клуба. Ворскла подтвердила продажу Ризныка в Шахтер
ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

«Ворскла» на официальном сайте подтвердила продажу основного вратаря Дмитрия Ризныка в состав «Шахтера». Игрок подписал контракт на 5 лет.

Полтавчане заявили, что трансфер стал рекордным в истории клуба, однако цифры не называют. Ранее сообщалось, что «Шахтер» заплатит за игрока около трех миллионов евро.

По информации Transfermarkt, до этого рекордной продажей «Ворсклы» был Евгений Селин, который переходил в «Динамо» за 2 миллиона евро.

Ризнык уже присоединился к составу новой команды, которая готовится к матчам Лиги Европы.

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трансферы Шахтер Донецк Ворскла Полтава Дмитрий Ризнык трансферы УПЛ
Источник ФК Ворскла
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