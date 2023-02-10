Рекорд клуба. Ворскла подтвердила продажу Ризныка в Шахтер

«Ворскла» на официальном сайте подтвердила продажу основного вратаря Дмитрия Ризныка в состав «Шахтера». Игрок подписал контракт на 5 лет.

Полтавчане заявили, что трансфер стал рекордным в истории клуба, однако цифры не называют. Ранее сообщалось, что «Шахтер» заплатит за игрока около трех миллионов евро.

По информации Transfermarkt, до этого рекордной продажей «Ворсклы» был Евгений Селин, который переходил в «Динамо» за 2 миллиона евро.

Ризнык уже присоединился к составу новой команды, которая готовится к матчам Лиги Европы.