Рекорд клуба. Ворскла подтвердила продажу Ризныка в Шахтер
Однако сумму клуб не назвал
«Ворскла» на официальном сайте подтвердила продажу основного вратаря Дмитрия Ризныка в состав «Шахтера». Игрок подписал контракт на 5 лет.
Полтавчане заявили, что трансфер стал рекордным в истории клуба, однако цифры не называют. Ранее сообщалось, что «Шахтер» заплатит за игрока около трех миллионов евро.
По информации Transfermarkt, до этого рекордной продажей «Ворсклы» был Евгений Селин, который переходил в «Динамо» за 2 миллиона евро.
Ризнык уже присоединился к составу новой команды, которая готовится к матчам Лиги Европы.
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