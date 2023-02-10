СТЕПАНЕНКО – о войне с рф: «Если мы не победим, это никогда не закончится»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, как на него повлияла российско-украинская война и каким он видит будущее.

- Как война повлияла на вас лично?

- Это меня разозлило. Каждый раз, когда я читаю последние новости, я впадаю в ярость. У меня появляется злость за то, что эта страна и ее президент сделали с Украиной и что они делают по всей Европе. Боюсь, это останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Я вижу это у своих бабушек и дедушек. Это «дети Второй мировой войны». До сих пор, спустя 80 лет, они несут с собой трагические воспоминания, травмы тех лет. Это тоже останется со мной. Я никогда не забуду, что эта страна сделала со мной, моей семьей, моими соотечественниками.

- Что вы чувствуете, когда видите, что МОК хочет вернуть российских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом?

- Эти люди не знают, что такое война. Наверное, они смотрят новости, читают последние сводки, но толком не понимают, что россия и беларусь уже сделали с Украиной. Они должны приехать в Бахмут, Харьков, Киев, Ирпень, Бучу, Донбасс. Они должны прийти и посмотреть, сколько людей было убито, сколько разрушено домов. Если бы они увидели это, они бы передумали в секунду.

- Как вы думаете, когда и чем это закончится?

- Я не могу этого сказать. Я ждал этого с 2014 года. Все началось с Донецка. У меня есть высокопоставленный друг, близкий к нашему правительству, и они тоже не знают, когда это кончится. Россия обладает практически неограниченными человеческими ресурсами. Их президент продолжает посылать новых солдат взамен погибших российских солдат.

Это большая страна. Тем, кто не хочет идти на фронт, грозит тюрьма. Они не понимают, что лучше отбыть срок, чем погибнуть на войне. Я молюсь каждый день, чтобы этот конфликт закончился нашей победой. По опыту последних девяти лет мы знаем, что другого пути нет. Если мы не победим, это никогда не закончится. Поэтому мы будем бороться до конца, – сказал футболист.

Ранее Степаненко сообщал, что готовится к выходу на пенсию.