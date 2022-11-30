Тарас СТЕПАНЕНКО: «Готовлюсь к выходу на пенсию»
Хавбек «Шахтера» уже задумывается о завершении карьеры
Полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, какую литературу читает.
«Читаю довольно разнообразную литературу. Не могу сказать, что какой-то автор мне очень нравится. Я читаю и спортивные книги, и бизнесовые, и для саморазвития, и психологические.
Но сейчас немного тяжело читать, потому что прохожу курс от УЕФА «Футбольный менеджмент». Сейчас меньше читаю, но больше готовлюсь к выходу на пенсию», - сказал Степаненко.
Ранее сообщалось, что бразильский «Коринтианс» хочет выкупить полузащитника «Шахтера».
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