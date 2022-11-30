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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Готовлюсь к выходу на пенсию»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 13:05 | Обновлено 30 ноября 2022, 13:37
903
4

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Готовлюсь к выходу на пенсию»

Хавбек «Шахтера» уже задумывается о завершении карьеры

30 ноября 2022, 13:05 | Обновлено 30 ноября 2022, 13:37
903
4
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Готовлюсь к выходу на пенсию»
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, какую литературу читает.

«Читаю довольно разнообразную литературу. Не могу сказать, что какой-то автор мне очень нравится. Я читаю и спортивные книги, и бизнесовые, и для саморазвития, и психологические.

Но сейчас немного тяжело читать, потому что прохожу курс от УЕФА «Футбольный менеджмент». Сейчас меньше читаю, но больше готовлюсь к выходу на пенсию», - сказал Степаненко.

Ранее сообщалось, что бразильский «Коринтианс» хочет выкупить полузащитника «Шахтера».

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк
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Источник Fantastic Football
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Фанькин кот
Степа неплохим тренером будет. Чел с характером, бойцовские и лидерские качества в наличии. Не хуже Кучера и Ротаня карьеру сделает.
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