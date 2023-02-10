Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Досье
10 февраля 2023, 08:34 |
4543
0

ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду

КриРо явно является для Жерсона Родригеша кумиром

10 февраля 2023, 08:34 |
4543
0
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду забил 4 гола за «Аль-Наср». У «Аль-Вехды» 74 минуты на поле провел Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

После поединка Родригеш опубликовал фото, на котором он находится рядом с Роналду.

«Благодарен играть против самого лучшего», – подписал фото представитель Люксембурга.

27-летний Жерсон имел большие проблемы с дисциплиной в киевском клубе. Контракт футболиста с «Динамо» действителен до июня 2024 года, а аренда в ФК «Аль-Вехда» рассчитана до конца текущего сезона.

По теме:
ФОТО. Сыграет за Полесье? Усик сфотографировался с трофеем Winter Cup 2023
Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4. Покер Криштиану Роналду. Видео голов и обзор
ФОТО. Малиновский подарил футболку с автографом знаменитому французу
Жерсон Родригеш Криштиану Роналду фото Динамо Киев Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вехда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗЕЛЕНСКИЙ: «путин ведет себя как Гитлер. Не будет ему прощения»
Война | 10 февраля 2023, 05:45 2
ЗЕЛЕНСКИЙ: «путин ведет себя как Гитлер. Не будет ему прощения»
ЗЕЛЕНСКИЙ: «путин ведет себя как Гитлер. Не будет ему прощения»

Нынешнего президента россии невозможно остановить, считает Зеленский

ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
Футбол | 09 февраля 2023, 13:10 2
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe
ФОТО. Малиновский – на обложке топовой французской газеты L'Equipe

Руслан уже становится лидером команды

«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
Футбол | 09.02.2023, 16:45
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
«У Лунина есть жена?» Фанаты Реала – про игру украинца в полуфинале КЧМ
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Олимпийские игры | 10.02.2023, 05:05
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Звезда Боруссии Д определилась со своим будущем клубом, но есть нюанс
Футбол | 10.02.2023, 07:31
Звезда Боруссии Д определилась со своим будущем клубом, но есть нюанс
Звезда Боруссии Д определилась со своим будущем клубом, но есть нюанс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
08.02.2023, 14:44
Футбол
Головкин лишился титула чемпиона мира в среднем весе
Головкин лишился титула чемпиона мира в среднем весе
08.02.2023, 19:22 1
Бокс
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
09.02.2023, 11:11 13
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «С Бубкой и Ломаченко сейчас не сфотографировалась бы»
Ярослава МАГУЧИХ: «С Бубкой и Ломаченко сейчас не сфотографировалась бы»
08.02.2023, 15:53 1
Другие виды
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
08.02.2023, 14:19 7
Футбол
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
08.02.2023, 17:58 10
Биатлон
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
1800 танков и 400 самолетов. Россия готовится к новому наступлению
09.02.2023, 10:11 24
Война
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
08.02.2023, 17:06 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности