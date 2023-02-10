ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Вехдой» и «Аль-Насром». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду забил 4 гола за «Аль-Наср». У «Аль-Вехды» 74 минуты на поле провел Жерсон Родригеш, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

После поединка Родригеш опубликовал фото, на котором он находится рядом с Роналду.

«Благодарен играть против самого лучшего», – подписал фото представитель Люксембурга.

27-летний Жерсон имел большие проблемы с дисциплиной в киевском клубе. Контракт футболиста с «Динамо» действителен до июня 2024 года, а аренда в ФК «Аль-Вехда» рассчитана до конца текущего сезона.