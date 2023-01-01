Скандальный игрок Динамо – Роналду: «Большая честь играть против тебя»

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который сейчас выступает на правах аренды за аравийский клуб «Аль-Вахда», поздравил в своем Instagram звездного португальского нападающего Криштиану Роналду с подписанием контракта с ФК «Аль-Наср»:

«Добро пожаловать, Криштиану! Для меня большая честь снова играть против тебя. Поздравляю с новым подписанием».

Отметим, что 27-летний Жерсон имел большие проблемы с дисциплиной в киевском клубе. Контракт футболиста с «Динамо» действителен до июня 2024 года, а аренда в ФК «Аль-Вахда» рассчитана до конца текущего сезона.

К слову, Родригеш уже играл с Роналду в матчах сборных. В отборе к Евро-2020 и ЧМ-2022 Родригеш выступал за сборную Люксимбурга против сборной Португалии, где и играл Роналду.