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Чемпионат Англии
Борнмут
11.02.2023 19:30 - : -
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Англия
10 февраля 2023, 07:15 | Обновлено 10 февраля 2023, 07:30
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0

Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 11 февраля в 19:30 по Киеву

10 февраля 2023, 07:15 | Обновлено 10 февраля 2023, 07:30
95
0
Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля на «Виталити» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

Борнмут

Клуб пытается спастись за счет активности на трансферном рынке. Только Забарный из киевского «Динамо» стоил под 23 миллиона, а ведь еще пришли Уаттара, Рендолф, Винья, Хамед Траоре - на таком фоне когда Дзаньоло согласился на переход из «Ромы», на итальянца банально не хватило средств. Но все равно шансы «вишенок» на выживание выглядят скромно. Новичок Чемпионшипа, он управляется неопытным тренером, О'Нилом (он сменил Паркера, который выигрывал подъем в АПЛ, но был уволен после 0-9 с «Ливерпулем»). Осенью еще что-то получалось, но зимний отрезок начался с 6 поражений кряду, с учетом кубков. И только с «Ноттингем Форест», другим новичком, закончили дома 1-1. Но после этого было очередное «сухое» поражение - 0-1 с «Брайтоном».

Ньюкасл

Команда тоже зимой провернула несколько трансферов. Особняком стоит 45-миллионный Гордон - молодого лидера «Эвертона» выкупили, чтобы освежить атаку. Взяли на перспективу еще Эшби из «Вест Хэма», что позволило без сожалений отпустили Вуда и даже культового для болельщиков «сорок» хавбека, Шелви. В любом случае, сезон получается более чем удачный. неделю назад «черно-белые» пробились в финал Кубка Лиги, где сыграет с «Манчестер Юнайтед». И, главное, с теми же «манкунианцами», и рядом других привычных грандов, идет борьба за место в квартете лидеров. «Ньюкасл» - главное открытие АПЛ, где за долгое время проигрывал только однажды. Но все-таки голов маловато, и это аукнулось и с «Вест Хэмом»: только 1-1.

Статистика личных встреч

«Ньюкасл» не проигрывает на протяжении 7 очных матчей. В этом сезоне новичок смог свести вничью поединок чемпионате, но в кубке «Борнмут» проиграл.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безоговорочным фаворитом пары «Ньюкасл». Но нужно помнить, что с голами проблемы есть у обоих соперников - ставим на «тотал меньше 2,5 забитых» за коэффициент - 1,85 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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