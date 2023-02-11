Борнмут без Забарного снова не выиграл. Команда остается в зоне вылета

Новая команда Ильи Забарного «Борнмут» в матче чемпионата Англии сумела остановить «Ньюкасл» (1:1), однако для аутсайдера чемпионата это седьмой подряд поединок без побед (5 поражений, 2 ничейных результата).

«Борнмут» в чемпионате Англии занимает предпоследнее место с 18 пунктами. Забарный из-за травмы пока не дебютировал в новой команде.

Отметим и «Ньюкасл», который не проигрывает в АПЛ 17 кряду матчей.