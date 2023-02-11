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Чемпионат Англии
Борнмут
11.02.2023, FT 1 : 1
Ньюкасл
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Англия
11 февраля 2023, 22:28 |
465
1

Борнмут без Забарного снова не выиграл. Команда остается в зоне вылета

Опасная ситуация для новой команды украинца

11 февраля 2023, 22:28 |
465
1
Борнмут без Забарного снова не выиграл. Команда остается в зоне вылета
ФК Борнмут. Илья Забарный

Новая команда Ильи Забарного «Борнмут» в матче чемпионата Англии сумела остановить «Ньюкасл» (1:1), однако для аутсайдера чемпионата это седьмой подряд поединок без побед (5 поражений, 2 ничейных результата).

«Борнмут» в чемпионате Англии занимает предпоследнее место с 18 пунктами. Забарный из-за травмы пока не дебютировал в новой команде.

Отметим и «Ньюкасл», который не проигрывает в АПЛ 17 кряду матчей.

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Илья Забарный Борнмут Ньюкасл чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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donnerwetter
Зато обеспечили Ньюкаслу рекорд по ничьим.
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