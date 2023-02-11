Англия11 февраля 2023, 22:28 |
465
1
Борнмут без Забарного снова не выиграл. Команда остается в зоне вылета
Опасная ситуация для новой команды украинца
11 февраля 2023, 22:28 |
465
1
Новая команда Ильи Забарного «Борнмут» в матче чемпионата Англии сумела остановить «Ньюкасл» (1:1), однако для аутсайдера чемпионата это седьмой подряд поединок без побед (5 поражений, 2 ничейных результата).
«Борнмут» в чемпионате Англии занимает предпоследнее место с 18 пунктами. Забарный из-за травмы пока не дебютировал в новой команде.
Отметим и «Ньюкасл», который не проигрывает в АПЛ 17 кряду матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2023, 20:33 1
Боксер активно проводит время в Турции
Биатлон | 11 февраля 2023, 16:55 11
Выше украинца в итоговом протоколе оказались только норвежцы
Футбол | 11.02.2023, 17:29
Футбол | 11.02.2023, 16:33
Футбол | 11.02.2023, 17:15
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Зато обеспечили Ньюкаслу рекорд по ничьим.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2023, 08:34 2
10.02.2023, 05:05 20
10.02.2023, 22:30 6
10.02.2023, 16:50 15
10.02.2023, 13:59 6
10.02.2023, 06:30 21
10.02.2023, 10:34 8
10.02.2023, 10:59 3