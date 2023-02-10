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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 04:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 05:12
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БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал

Полузащитник «Шахтера» рассказал, как живет донецкий клуб во время войны

10 февраля 2023, 04:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 05:12
50
0
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
Legia Warsaw

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко в интервью польским журналистам рассказал, как живет донецкий клуб во время войны:

«У нас очень хорошая команда, и даже больше. Каждый из нас знает, за кого мы играем. Не думаю, что любому украинскому спортсмену нужно искать дополнительную мотивацию, поверьте. Каждый из нас хорошо знает ситуацию в стране. Все знают, как тяжело сейчас в Украине. Мы хотим подарить украинским болельщикам положительные эмоции – об этом мы думаем, когда выбегаем на поле. Каждый воюет на своем «фронте», и все это для того, чтобы мир не забыл об Украине и не привык к войне.

Много времени мы проводим в разъездах. Да, это действительно утомительно и требует много времени. Есть сложности с поездками и даже с восстановлением после матчей. Ездим в основном автобусами, иногда даже не возвращаемся из Варшавы в Киев. Мы уже посетили несколько польских аэропортов. Мы, конечно, не жалуемся, ведь настоящую трагедию переживают другие.

Воздушная тревога? Как бы это ни звучало, ко всему можно привыкнуть, даже к таким ужасным вещам. Каждый раз, когда я иду на игру, я надеюсь, что во время игры не будет сирен. Однако, если это происходит, встреча прерывается и мы все идем в убежище, в безопасное место. Тогда я стараюсь оставаться сосредоточенным и не отвлекаться, не думать слишком много. Иногда в одном матче бывает несколько перерывов, а в другом – ни одного. Как повезет.

Во время войны общество было очень сплоченным. Сегодня мы видим вещи по-другому. Я думаю, что война очень быстро заставила всех повзрослеть. Мы повзрослели быстрее.

Олимпийские игры – уникальное мероприятие, в котором каждый спортсмен представляет свою страну. Поэтому я не понимаю, как можно допускать россиян к участию в соревнованиях такого значения. Не могу найти ни объяснения, ни причины. Я думаю, что каждый украинец, каждый разумный человек видит, что происходит.

Мое внимание сразу привлекли две вещи – не только в Варшаве, но и в Польше в целом. Во-первых, насколько милы и искренни поляки. Второе – что в Польше много украинцев. Я хотел бы лучше узнать Варшаву и другие города, но как турист. Я слышал, что есть много красивых мест.

Кстати, хочу выразить благодарность «Легии» за то, что она предоставила нам свою тренировочную базу. Это очень удобное место для работы с отличными тренировочными площадками. Мы также прекрасно себя чувствуем на стадионе «Легия». У нас большая поддержка со стороны украинцев и поляков. В матче с «Реалом» обстановка была отличная. Очень сильные эмоции у меня вызвал украинско-польский флаг. Было близко к слезам, я чуть не заплакал».

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Источник Sportowe Fakty
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