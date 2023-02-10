Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
Полузащитником «Шахтера» в зимнее межсезонье интересовался «Брайтон»
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко ответил на вопросы журналистов по поводу перехода Михаила Мудрика в «Челси».
«Пойду ли я по стопам Мудрика? Пока я не покидаю «Шахтер» и связываю свое будущее с этим клубом. Ходили слухи, что мной интересовался «Брайтон» зимой, но трансферное окно уже закрыто. Думаю, летом ситуация может проясниться.
Да, я чувствовал, что Мудрик уйдет из команды. Он отличный игрок, отличный профессионал. Он был одним из лидеров «Шахтера», заслужил такую награду. Он мечтал играть на самом высоком уровне. Мы до сих пор поддерживаем связь, и Михаил в восторге от того, что получил в Лондоне.
Часть денег из трансфера Мудрика отправлена на помощь ВСУ. Крайне важно сейчас поддержать тех, кто особенно в этом нуждается. Я считаю, что такая помощь заслуживает большого уважения. Владелец «Шахтера» очень много делает для Украины. Он также очень помогает нам и нашим семьям.
В следующий четверг мы сыграем в Варшаве против «Ренна». В Лиге Европы мы хотели бы пройти как можно дальше. Я верю, что мы можем это сделать. «Ренн» – очень хорошая команда, но шансы более-менее равны. Думаю, болельщики увидят интересный матч, поэтому стоит приехать на стадион «Легии». Поддержка трибун для нас очень важна».
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