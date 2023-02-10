Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко ответил на вопросы журналистов по поводу перехода Михаила Мудрика в «Челси».

«Пойду ли я по стопам Мудрика? Пока я не покидаю «Шахтер» и связываю свое будущее с этим клубом. Ходили слухи, что мной интересовался «Брайтон» зимой, но трансферное окно уже закрыто. Думаю, летом ситуация может проясниться.

Да, я чувствовал, что Мудрик уйдет из команды. Он отличный игрок, отличный профессионал. Он был одним из лидеров «Шахтера», заслужил такую ​​награду. Он мечтал играть на самом высоком уровне. Мы до сих пор поддерживаем связь, и Михаил в восторге от того, что получил в Лондоне.

Часть денег из трансфера Мудрика отправлена на помощь ВСУ. Крайне важно сейчас поддержать тех, кто особенно в этом нуждается. Я считаю, что такая помощь заслуживает большого уважения. Владелец «Шахтера» очень много делает для Украины. Он также очень помогает нам и нашим семьям.

В следующий четверг мы сыграем в Варшаве против «Ренна». В Лиге Европы мы хотели бы пройти как можно дальше. Я верю, что мы можем это сделать. «Ренн» – очень хорошая команда, но шансы более-менее равны. Думаю, болельщики увидят интересный матч, поэтому стоит приехать на стадион «Легии». Поддержка трибун для нас очень важна».