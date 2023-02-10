Брага по пенальти выбила Бенфику в четвертьфинале Кубка Португалии

9 февраля состоялись два матча 1/4 финала Кубка Португалии.

«Брага» по пенальти в крайне напряженном матче выбила «Бенфику» из турнира (1:1, пен. 5:4). У орлов в начале матча ассист на Гонсало Гедеша отдал экс-игрок «Шахтера» Давид Нерес. С 30-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве.

В другом четвертьфинальном матче было забито аж 7 мячей, и дальше прошел «Насьонал» (победа 5:2 над «Каса Пиа» с тремя голами в овертайме и двумя удалениями у хозяев).

Таким образом, за выход в финал между собой поборются «Брага» и «Насьонал». В другом полуфинале встретятся «Порту» и «Фамаликау». Команды сыграют дважды: в конце апреля и начале мая.

Кубок Португалии

1/4 финала, 8 февраля

Каса Пиа – Насьонал – 2:5 (д.в.) (видеообзор)

Голы: Коста Пинту, 53, Рафаэл Мартинш, 80 – Эстевеш, 44, 46, Данилович, 94 (пен), Бруну Гомеш, 105+3 (пен), Густаво Силва, 108.

Удаления: Нунеш, 17, Фернандеш, 92 (Каса Пиа)

Брага – Бенфика – 1:1 (пен. 5:4) (видеообзор)

Голы: Аль-Мусрати, 36 – Гонсалу Гедеш, 15

Удаления: Александер Ба, 30, Морату, 120 (Бенфика)