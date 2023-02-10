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Кубок Португалии
Каса Пиа
09.02.2023, FT 2 : 5
Насьонал
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Португалия
10 февраля 2023, 02:58 | Обновлено 10 февраля 2023, 03:33
15
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Брага по пенальти выбила Бенфику в четвертьфинале Кубка Португалии

В другом четвертьфинальном матче с овертаймом было забито аж 7 мячей

10 февраля 2023, 02:58 | Обновлено 10 февраля 2023, 03:33
15
0
Брага по пенальти выбила Бенфику в четвертьфинале Кубка Португалии
ФК Брага

9 февраля состоялись два матча 1/4 финала Кубка Португалии.

«Брага» по пенальти в крайне напряженном матче выбила «Бенфику» из турнира (1:1, пен. 5:4). У орлов в начале матча ассист на Гонсало Гедеша отдал экс-игрок «Шахтера» Давид Нерес. С 30-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве.

В другом четвертьфинальном матче было забито аж 7 мячей, и дальше прошел «Насьонал» (победа 5:2 над «Каса Пиа» с тремя голами в овертайме и двумя удалениями у хозяев).

Таким образом, за выход в финал между собой поборются «Брага» и «Насьонал». В другом полуфинале встретятся «Порту» и «Фамаликау». Команды сыграют дважды: в конце апреля и начале мая.

Кубок Португалии

1/4 финала, 8 февраля

Каса Пиа – Насьонал – 2:5 (д.в.) (видеообзор)

Голы: Коста Пинту, 53, Рафаэл Мартинш, 80 – Эстевеш, 44, 46, Данилович, 94 (пен), Бруну Гомеш, 105+3 (пен), Густаво Силва, 108.

Удаления: Нунеш, 17, Фернандеш, 92 (Каса Пиа)

Брага – Бенфика – 1:1 (пен. 5:4) (видеообзор)

Голы: Аль-Мусрати, 36 – Гонсалу Гедеш, 15

Удаления: Александер Ба, 30, Морату, 120 (Бенфика)

События матча

108’
ГОЛ ! Мяч забил Gustavo Da Silva Cunha (Насьонал).
105’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Гомеш (Насьонал).
94’
ГОЛ ! С пенальти забил Vladan Danilovic (Насьонал).
92’
Васко Фернандес (Каса Пиа) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мартинс (Каса Пиа).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Diogo Pinto (Каса Пиа).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Luis Esteves (Насьонал).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Luis Esteves (Насьонал).
17’
Жоао Нуньес (Каса Пиа) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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