Брага по пенальти выбила Бенфику в четвертьфинале Кубка Португалии
В другом четвертьфинальном матче с овертаймом было забито аж 7 мячей
9 февраля состоялись два матча 1/4 финала Кубка Португалии.
«Брага» по пенальти в крайне напряженном матче выбила «Бенфику» из турнира (1:1, пен. 5:4). У орлов в начале матча ассист на Гонсало Гедеша отдал экс-игрок «Шахтера» Давид Нерес. С 30-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве.
В другом четвертьфинальном матче было забито аж 7 мячей, и дальше прошел «Насьонал» (победа 5:2 над «Каса Пиа» с тремя голами в овертайме и двумя удалениями у хозяев).
Таким образом, за выход в финал между собой поборются «Брага» и «Насьонал». В другом полуфинале встретятся «Порту» и «Фамаликау». Команды сыграют дважды: в конце апреля и начале мая.
Кубок Португалии
1/4 финала, 8 февраля
Каса Пиа – Насьонал – 2:5 (д.в.) (видеообзор)
Голы: Коста Пинту, 53, Рафаэл Мартинш, 80 – Эстевеш, 44, 46, Данилович, 94 (пен), Бруну Гомеш, 105+3 (пен), Густаво Силва, 108.
Удаления: Нунеш, 17, Фернандеш, 92 (Каса Пиа)
Брага – Бенфика – 1:1 (пен. 5:4) (видеообзор)
Голы: Аль-Мусрати, 36 – Гонсалу Гедеш, 15
Удаления: Александер Ба, 30, Морату, 120 (Бенфика)
VAAAAAAAMOOOOOOS! 💪— SC Braga (@SCBragaOficial) February 9, 2023
Estamos nas meias-finais da Taça de Portugal! 🏆#PorMais pic.twitter.com/h1qQK6oZuB
This foto… 🔥#PorMais pic.twitter.com/vtTumEPocQ— SC Braga (@SCBragaOficial) February 10, 2023
События матча
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