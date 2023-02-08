Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Кубка Португалии

9 февраля на «Мунисипал де Брага» (Брага) пройдет матч 1/4 финала кубка Португалии, в котором «Брага» встретится с «Бенфикой». Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

Брага

Клуб никогда не был чемпионом страны. Но при этом ему становится тесновато в статусе «силы №4» в Португалии. Однажды, пусть и довольно давно, в 2010-м, получилось и вовсе взять 2-е место, еще по паре раз были победы в кубке и 3-е место. Сейчас, при Артуре Жорже, снова «архиепископы» пытаются потеснить кого-то из тройки грандов. И у него получаются демонстрировать достойную статистику. Правда, еще нужно посмотреть, как будет получаться без Витиньи Оливейры - результативный нападающий за немалые 32 миллиона перебрался в «Марсель». Впрочем, еще до этого в Португалию вернули опытного Пицци. Уже без голеадора победная серия прервалась разгромными 0-5 с конкурентом, «Спортингом». Реабилитироваться получилось с «Фамаликаном» - там оформили победу 4-1.

Бенфика

Команда тоже в дэдлайн провернула яркий трансфер «на выход». И поставила рекорд всего января, да и просто удачно «наварилась» на уходе Энцо Фернандеса. Пришедшего только летом аргентинца отпустили в «Челси» только получив от англичан 121 миллион. Да, возможно, не без помощи хавбека получилось провести хорошие месяцы, сумев, безусловно, прибавив. Но все-таки главным было решение пригласить в межсезонье Рогера Шмидта. Именно с немцем вышло начать с затяжной беспроигрышной серии во всех турнирах. Это позволило и в Лиге чемпионов снова выйти в плей-офф, и в Примейре выбиться в лидеры. Вот и в крайнем туре было оформлено разгром «Каза Пию» - 3-0.

Статистика личных встреч

Именно «Брага» оборвала серию «Бенфики» в этом сезоне. Перед Новым Годом, 31-го января, она оформила 3-0 с «орлами». Причем это 2-я кряду победа «архиепископов» в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка гостей из Лиссабона. Но и «Брага» неплоха, как и «Бенфика», так что ставим на нейтральные «тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом - 1,75 по Parimatch.