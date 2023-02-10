Понадобились пенальти. Определен последний четвертьфиналист Кубка Франции

9 февраля в заключительном матче 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» на выезде по пенальти обыграл «Лорьян».

На 21-й минуте счет открыл хавбек гостей Анжело Фюльжени открыл счет. Хозяевам удалось отыграться на 84-й минуте благодаря голу Энцо Ле Фе. В серии пенальти точнее оказались игрока «Ланса».

Четвертьфинальные матчи будут сыграны 28 февраля или 1 марта. «Ланс» встретится с «Нантом», действующим обладателем Кубка Франции.

«Марсель» после победы над «ПСЖ» (2:1) встретится с клубом «Анси» [D2], «Лион» будет принимать «Гренобль» [D2], а «Тулуза» проведет встречу против «Родеза» [D2].

Кубок Франции

1/8 финала, 9 февраля

Лорьян – Ланс – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Ле Фе, 84 – Фюльжени, 21