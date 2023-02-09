Жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции. С кем сыграет Марсель Малиновского?
Руслан и Ко встретятся с «Анси»
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции по футболу.
«Марсель», за который выступает украинский футболист Руслан Малиновский, встретится с «Анси». Матч состоится 1 марта.
Ранее «Марсель» обыграл «ПСЖ». Тогда решающий гол забил именно Малиновский.
Кубок Франции. 1/4 финала. 28 февраля – 1 марта
- Марсель – Анси
- Лион – Гренобль
- Тулуза – Родез
- Нант – Лорьян / Ланс
Voici les affiches des 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de la #CoupeDeFrance 🏆@OM_Officiel 🆚 @FCAnnecy@OL 🆚 @GF38_Officiel@ToulouseFC 🆚 @OfficielRAF@FCNantes 🆚 @FCLorient ou @RCLens— Coupe de France (@coupedefrance) February 9, 2023
Un duel à prévoir face à Nantes pour Lorient ou Lens qui s'affrontent actuellement ! pic.twitter.com/ap9oB7qEev
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙖𝙧𝙩𝙨 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 #CDF 💙— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 9, 2023
🗓 Les Olympiens affronteront le @FCAnnecy à l’@orangevelodrome le 1er mars prochain pour tenter de décrocher une place dans le dernier carré de la @coupedefrance ! 🎯#OMFCA pic.twitter.com/Atutnz4o53
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