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Франция
09 февраля 2023, 23:49 | Обновлено 09 февраля 2023, 23:55
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Жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции. С кем сыграет Марсель Малиновского?

Руслан и Ко встретятся с «Анси»

09 февраля 2023, 23:49 | Обновлено 09 февраля 2023, 23:55
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Жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции. С кем сыграет Марсель Малиновского?
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции по футболу.

«Марсель», за который выступает украинский футболист Руслан Малиновский, встретится с «Анси». Матч состоится 1 марта.

Ранее «Марсель» обыграл «ПСЖ». Тогда решающий гол забил именно Малиновский.

Кубок Франции. 1/4 финала. 28 февраля – 1 марта

  • Марсель – Анси
  • Лион – Гренобль
  • Тулуза – Родез
  • Нант – Лорьян / Ланс
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