Александрия проиграла казахстанскому Тоболу спарринг в Турции

Клуб УПЛ «Александрия» проиграл казахстанскому «Тоболу» спарринг в Турции (0:1).

В первом тайме доминирование александрийцев – как во владении мячом, так и территориально – не воплотилось в забитый гол. Острых моментов было уже не так много.

Особенно жаркими для футболистов «Тобола» стали последние минуты тайма: на 42 минуте Артем Шулянский, после чудесного паса от Сергея Ковальца, ударом из-за пределов штрафной пробил под перекладину. Голкипер тобольцев продемонстрировал хорошую реакцию, выбив круглого на угловой. А уже через мгновение, после подачи углового в исполненные Сергея Рыбалки, Александр Мельник пробил головой. Мяч прошел рядом со штангой.

В начале второго тайма соперник перехватил инициативу, пытаясь навязать свою игру. Александрийцы играли от защиты, отыскивая варианты для контратак.

На 60-й минуте Руслан Ротань провел замены: десять полевых игроков вышли на поле. И почти сразу атака горожан обновленным составом вспыхнула «пожаром» у ворот соперника. Артур Авагимян пройдя по флангу отдал пас на Олега Кожушка. Тот практически в одно касание отпасовал на Викентия Волошина, который уже делал забегание в штрафную. Викентий пробил вниз, вратарь в падении нейтрализовал угрозу.

Постепенно игра выровнялась, и теперь уже соперник был вынужден отойти к своим воротам. На 79 минуте футболисты «Тобола» использовали свой едва ли не единственный шанс во втором тайме, забив гол, который и стал победным в этой встрече.

Товарищеский матч

9 февраля, Турция

Александрия (Украина) – Тобол (Казахстан) – 0:1

Гол: Ермекбаев, 79.

Александрия: 79 Георгий Ермаков, 2 Александр Мельник, 4 Владислав Бабогло, 6 Кирилл Дришлюк, 10 Максим Третьяков, 20 Артем Шулянский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 29 Андрей Цуриков, 37 Сергей Рыбалка, 52 Игрок на просмотре

Запас: 1 Валентин Горох, 8 Артур Авагимян, 11 Денис Мирошниченко, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Белошевский, 30 Юрий Копина, 53 Сергей Логинов, 66 Валерий Бондаренко, 91 Николай Михайленко, 95 Эмиль Мустафаев

Главный тренер: Руслан Ротань