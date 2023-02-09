Товарищеские матчи
09.02.2023 16:30 - : -
Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 09 февраля 2023, 08:18
56
0
Александрия – Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 9 февраля в 16:30
09 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 09 февраля 2023, 08:18
56
0
В четверг, 9 февраля, клуб «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский матч с казахстанской командой «Тобол» из Костоная.
Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:30 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 февраля 2023, 03:03 0
Sofascore оценил игру украинского хавбека «Марселя» в 7,5 балла
Футбол | 09 февраля 2023, 00:09 20
«Марсель» впервые с 2011 года одолел столичный коллектив на собственной арене
Биатлон | 09.02.2023, 01:00
Биатлон | 08.02.2023, 18:28
Футбол | 08.02.2023, 22:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2023, 16:55 5
08.02.2023, 23:39 9
07.02.2023, 22:35 13
07.02.2023, 10:29 9
07.02.2023, 14:04 20
08.02.2023, 08:30 5
07.02.2023, 15:57 1
07.02.2023, 11:28