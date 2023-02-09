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Товарищеские матчи
Александрия
09.02.2023 16:30 - : -
Тобол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 09 февраля 2023, 08:18
56
0

Александрия – Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 9 февраля в 16:30

09 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 09 февраля 2023, 08:18
56
0
Александрия – Тобол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В четверг, 9 февраля, клуб «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский матч с казахстанской командой «Тобол» из Костоная.

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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