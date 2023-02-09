Осимхен побил рекорд Роналду

Форвард «Наполи» Осимхен побил рекорд Криштиану Роналду по высоте прыжка в чемпионате Италии.

Нападающий неаполитанцев в матче против «Специи» (3:0) подпрыгнул на высоту 258 сантиметров, тем самым установив новый рекорд в Серии А. Также форвард оформил дубль.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду, он прыгнул на высоту 2 метра и 56 сантиметров.

При этом стоит заметить, что Осимхен на 2 сантиметра ниже, чем португалец - 1.85 м против 1.87 м.