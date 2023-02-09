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  4. Осимхен побил рекорд Роналду
Италия
09 февраля 2023, 15:24 | Обновлено 09 февраля 2023, 15:43
1244
4

Осимхен побил рекорд Роналду

Нападающий «Наполи» подпрыгнул на высоту 258 сантиметров

09 февраля 2023, 15:24 | Обновлено 09 февраля 2023, 15:43
1244
4
Осимхен побил рекорд Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Форвард «Наполи» Осимхен побил рекорд Криштиану Роналду по высоте прыжка в чемпионате Италии.

Нападающий неаполитанцев в матче против «Специи» (3:0) подпрыгнул на высоту 258 сантиметров, тем самым установив новый рекорд в Серии А. Также форвард оформил дубль.

Предыдущий рекорд принадлежал экс-футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду, он прыгнул на высоту 2 метра и 56 сантиметров.

При этом стоит заметить, что Осимхен на 2 сантиметра ниже, чем португалец - 1.85 м против 1.87 м.

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Виктор Осимхен Криштиану Роналду Наполи Специя Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник ESPN
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Не считается, потому что он был в маске Зорро.
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justhateme
Я в кабінеті у лікаря не можу кожен раз однаковий зріст виміряти, а тут під час прижка з камер телетрансляцій. Ну ок
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