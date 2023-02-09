Италия09 февраля 2023, 15:24 | Обновлено 09 февраля 2023, 15:43
1244
4
Осимхен побил рекорд Роналду
Нападающий «Наполи» подпрыгнул на высоту 258 сантиметров
09 февраля 2023, 15:24 | Обновлено 09 февраля 2023, 15:43
1244
4
Форвард «Наполи» Осимхен побил рекорд Криштиану Роналду по высоте прыжка в чемпионате Италии.
Нападающий неаполитанцев в матче против «Специи» (3:0) подпрыгнул на высоту 258 сантиметров, тем самым установив новый рекорд в Серии А. Также форвард оформил дубль.
Предыдущий рекорд принадлежал экс-футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду, он прыгнул на высоту 2 метра и 56 сантиметров.
При этом стоит заметить, что Осимхен на 2 сантиметра ниже, чем португалец - 1.85 м против 1.87 м.
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Комментарии 4
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Не считается, потому что он был в маске Зорро.
Я в кабінеті у лікаря не можу кожен раз однаковий зріст виміряти, а тут під час прижка з камер телетрансляцій. Ну ок
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