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Италия
05 февраля 2023, 16:30 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:35
458
0

Наполи в гостях разгромил Специю

Неаполитанцы сделали очередной шаг к завоеванию Скудетто

05 февраля 2023, 16:30 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:35
458
0
Наполи в гостях разгромил Специю
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» в гостях разгромил «Специю» со счетом 3:0.

Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко не принял участие в матче из-за повреждения.

Дубль на свой счет записал Виктор Осимхен, также на счету грузина Хвичи Кварацхелии гол с пенальти и ассист.

Чемпионат Италии, 21-й тур

«Специя» – «Наполи» – 0:3
Голы: Кварацхелия, 47, с пенальти, Осимхен, 69, 73

«Наполи» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии. Теперь на счету неаполитанцев, которые уверенно лидируют в турнирной таблице, 56 очков.

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Источник Sport.ua
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