Наполи в гостях разгромил Специю
Неаполитанцы сделали очередной шаг к завоеванию Скудетто
В матче 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» в гостях разгромил «Специю» со счетом 3:0.
Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко не принял участие в матче из-за повреждения.
Дубль на свой счет записал Виктор Осимхен, также на счету грузина Хвичи Кварацхелии гол с пенальти и ассист.
Чемпионат Италии, 21-й тур
«Специя» – «Наполи» – 0:3
Голы: Кварацхелия, 47, с пенальти, Осимхен, 69, 73
«Наполи» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии. Теперь на счету неаполитанцев, которые уверенно лидируют в турнирной таблице, 56 очков.
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