В матче 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» в гостях разгромил «Специю» со счетом 3:0.

Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко не принял участие в матче из-за повреждения.

Дубль на свой счет записал Виктор Осимхен, также на счету грузина Хвичи Кварацхелии гол с пенальти и ассист.

Чемпионат Италии, 21-й тур

«Специя» – «Наполи» – 0:3

Голы: Кварацхелия, 47, с пенальти, Осимхен, 69, 73

«Наполи» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии. Теперь на счету неаполитанцев, которые уверенно лидируют в турнирной таблице, 56 очков.