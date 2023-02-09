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Лига чемпионов
09 февраля 2023, 12:49 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:21
2045
1

Известны потенциальные соперники Руха в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Львовский клуб попал в число несеяных

09 февраля 2023, 12:49 | Обновлено 09 февраля 2023, 13:21
2045
1
Известны потенциальные соперники Руха в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

В Юношеской лиге УЕФА состоялись матчи 1/16 финала. Свой путь на турнире продолжит один представитель Украины – львовский «Рух» U-19.

Львовяне вышли в 1/16 через Путь победителей лиг в статусе чемпионов Украины U-19. На пути во второй раунд плей-офф в серии пенальти переиграли сверстников из «Интера». К сожалению, донецкий «Шахтер» U-19 на этой стадии проиграл «Хайдуку» U-19.

Жеребьевка следующего раунда Юношеской лиги УЕФА пройдет 13 февраля в Ньоне, начало в 14:00 по Киеву.

Жеребьевка определит пары от 1/8 финала и до решающего матча, «Рух» попал в число несеяных клубов.

Сеяные:

  • «Атлетико» U-19
  • «Барселона» U-19
  • «Ливерпуль» U-19
  • «Манчестер Сити» U-19
  • «Милан» U-19
  • «ПСЖ» U-19
  • «Реал» U-19
  • «Спортинг» U-19

Несеяные:

  • «АЗ Алкмаар» U-19
  • «Аякс» U-19
  • «Боруссия» Дортмунд U-19
  • «Генк» U-19
  • «Зальцбург» U-19
  • «Порту» U-19
  • «Рух» U-19
  • «Хайдук» U-19

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Источник Sport.ua
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Jaime_Lannister
Будуть дуже хотіти Спортинг на фоні інших імен, він їм потрапиться, але все одно вилетять.
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