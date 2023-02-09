Известны потенциальные соперники Руха в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Львовский клуб попал в число несеяных
В Юношеской лиге УЕФА состоялись матчи 1/16 финала. Свой путь на турнире продолжит один представитель Украины – львовский «Рух» U-19.
Львовяне вышли в 1/16 через Путь победителей лиг в статусе чемпионов Украины U-19. На пути во второй раунд плей-офф в серии пенальти переиграли сверстников из «Интера». К сожалению, донецкий «Шахтер» U-19 на этой стадии проиграл «Хайдуку» U-19.
Жеребьевка следующего раунда Юношеской лиги УЕФА пройдет 13 февраля в Ньоне, начало в 14:00 по Киеву.
Жеребьевка определит пары от 1/8 финала и до решающего матча, «Рух» попал в число несеяных клубов.
Сеяные:
- «Атлетико» U-19
- «Барселона» U-19
- «Ливерпуль» U-19
- «Манчестер Сити» U-19
- «Милан» U-19
- «ПСЖ» U-19
- «Реал» U-19
- «Спортинг» U-19
Несеяные:
- «АЗ Алкмаар» U-19
- «Аякс» U-19
- «Боруссия» Дортмунд U-19
- «Генк» U-19
- «Зальцбург» U-19
- «Порту» U-19
- «Рух» U-19
- «Хайдук» U-19
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