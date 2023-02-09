Известны потенциальные соперники Руха в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

В Юношеской лиге УЕФА состоялись матчи 1/16 финала. Свой путь на турнире продолжит один представитель Украины – львовский «Рух» U-19.

Львовяне вышли в 1/16 через Путь победителей лиг в статусе чемпионов Украины U-19. На пути во второй раунд плей-офф в серии пенальти переиграли сверстников из «Интера». К сожалению, донецкий «Шахтер» U-19 на этой стадии проиграл «Хайдуку» U-19.

Жеребьевка следующего раунда Юношеской лиги УЕФА пройдет 13 февраля в Ньоне, начало в 14:00 по Киеву.

Жеребьевка определит пары от 1/8 финала и до решающего матча, «Рух» попал в число несеяных клубов.

Сеяные:

«Атлетико» U-19

«Барселона» U-19

«Ливерпуль» U-19

«Манчестер Сити» U-19

«Милан» U-19

«ПСЖ» U-19

«Реал» U-19

«Спортинг» U-19

Несеяные: