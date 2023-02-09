Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Это был невероятный матч и невероятная атмосфера»

Полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский поделился эмоциями от поединка 1/8 финала розыгрыша Кубка Франции с «ПСЖ», в котором его гол принес провансальцам победу со счетом 2:1.

«Это был невероятный матч и невероятная атмосфера. Это особенное – мы знаем, что это классика во Франции. Мы были очень мотивированы на этот матч, хотели выложиться по максимуму и, думаю, заслужили победу.

Атмосфера, публика - это было потрясающе. Болельщики подтолкнули нас, эта победа за ними. Они долго ждали успеха с этим соперником. Мы отдали все, хочу сказать спасибо всей команде, тем, кто на поле, и тем, кто был вне его. Мы - команда, и неважно, кто играет, а кто не играет. Мы должны оставаться едиными. Мы работаем на единый результат, мы должны бороться за этот результат. Сегодня мы видели, как все боролись за эту великую победу.

Впереди еще матчи. Надо дождаться жеребьевки следующего этапа. Мы будем готовиться так же, как против «ПСЖ», с такой же концентрацией и таким же настроем на поле», – признался Малиновский.