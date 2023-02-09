УАФ наказала президента-коллаборанта Таврии, очередь – экс-игроков Шахтера

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял несколько решений относительно пожизненного запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом – как административную, так и спортивную – на территории Украины сотрудничающим с оккупационными властями на временно оккупированных территориях Украины. Данная санкция среди прочего была применена к президенту СК «Таврия» Симферополь Эдуарду Репилевскому, тренеру Сергею Шевченко, наблюдателям арбитража Сергею Толмачеву и Олегу Муравьеву.

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Пресс-служба УАФ сообщила, что в настоящий момент в производстве КДК УАФ находятся дела о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры футболистами и тренерами, которые продолжают работать на территории страны-агрессора или переехали туда после начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину. Речь идет о футболистах Дмитрии Иванисене, Александре Масалове, футзалисте Евгении Иваняке, тренерах Виталии Виценце и Геннадии Зубов, а также других граждан Украины.

Украинская ассоциация футбола обратилась за помощью к общественности относительно сбора фактов, подтверждающих сотрудничество субъектов украинского футбола с государством-агрессором.