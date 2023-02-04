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04 февраля 2023, 14:47 |
1430
5

Президент УАФ Павелко подал в суд на журналиста Андриюка

Противостояние сторон вышло на новый уровень

04 февраля 2023, 14:47 |
1430
5
Президент УАФ Павелко подал в суд на журналиста Андриюка
Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подал в суд на журналиста Константина Андриюка, который известен своими расследованиями деятельности УАФ.

Дело с номером производства 754/1508/23 появилось в реестре на сайте Единого контакт-центра судебной власти Украины. Предмет иска: «Об опровержении недостоверной информации».

Сейчас дело находится в стадии назначения судьи, дата регистрации иска – 1 февраля текущего года.

Ранее УАФ не допустила Андриюка на пресс-конференцию Павелко.

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Андрей Павелко Константин Андриюк Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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Alex906
Павелко понял что наша власть сама замешана в коррупции по уши и не собирается его садить заручился поддержкой УЕФА и пошел в атаку 
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+5
adidas77
Максимальний цинізм із боку цього непорозуміння.   Він думає, що найкращий захист, це напад! Вся країна, крім окремих продажних чинуш, на боці Костянтина.
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+3
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Выталкиватель парашутистов
Мои опасения подтверждаются... павелке удалось уговорить,не за красивые глаза конечно, ОП чтобы его оставили на следующий срок. Я сильно не верил в такую информацию, но предъява Андреюку подтвердила худшие опасения. Но не все так однозначно, есть время подготовиться и найти зубастых адвокатов, чтобы выиграть суд,который может состояться.
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