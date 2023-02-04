Президент УАФ Павелко подал в суд на журналиста Андриюка

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подал в суд на журналиста Константина Андриюка, который известен своими расследованиями деятельности УАФ.

Дело с номером производства 754/1508/23 появилось в реестре на сайте Единого контакт-центра судебной власти Украины. Предмет иска: «Об опровержении недостоверной информации».

Сейчас дело находится в стадии назначения судьи, дата регистрации иска – 1 февраля текущего года.

Ранее УАФ не допустила Андриюка на пресс-конференцию Павелко.