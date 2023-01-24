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24 января 2023, 16:28 | Обновлено 24 января 2023, 17:10
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0

Андрей ПАВЕЛКО: «Недопуск Андриюка? Не мое решение»

Президент УАФ – о бойкоте некоторых СМИ

24 января 2023, 16:28 | Обновлено 24 января 2023, 17:10
901
0
Андрей ПАВЕЛКО: «Недопуск Андриюка? Не мое решение»
Facebook. Андрей Павелко

Ряд украинских СМИ сегодня отказались участвовать в пресс-конференции президента УАФ Андрея Павелко в знак протеста против того, что к ней не был допущен журналист Константин Андриюк, известный по своей работе в жанре журналистских расследований, в том числе и деятельности УАФ.

Сам Павелко уверяет, что к недопуску Андриюка отношения не имеет:

«Я бы перенес этот вопрос к пресс-службе, потому что я не принимал таких решений. Я считаю, что сам Андриюк знает мое к нему отношение, мы с ним раньше часто общались, и на всех мероприятиях, и на пресс-конференциях.

Во время первых дней войны мы с ним очень часто и тепло общались по выезду его семьи в Испанию, по помощи в его гуманитарных проектах».

Позже пресс-атташе УАФ Александр Гливинский подтвердил, что не предоставлять аккредитацию Андриюку – его решение.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Константин Андриюк
Источник YouTube
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