Андрей ПАВЕЛКО: «Недопуск Андриюка? Не мое решение»
Президент УАФ – о бойкоте некоторых СМИ
Ряд украинских СМИ сегодня отказались участвовать в пресс-конференции президента УАФ Андрея Павелко в знак протеста против того, что к ней не был допущен журналист Константин Андриюк, известный по своей работе в жанре журналистских расследований, в том числе и деятельности УАФ.
Сам Павелко уверяет, что к недопуску Андриюка отношения не имеет:
«Я бы перенес этот вопрос к пресс-службе, потому что я не принимал таких решений. Я считаю, что сам Андриюк знает мое к нему отношение, мы с ним раньше часто общались, и на всех мероприятиях, и на пресс-конференциях.
Во время первых дней войны мы с ним очень часто и тепло общались по выезду его семьи в Испанию, по помощи в его гуманитарных проектах».
Позже пресс-атташе УАФ Александр Гливинский подтвердил, что не предоставлять аккредитацию Андриюку – его решение.
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