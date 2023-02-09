Эрик ТЕН ХАГ: «Можно сказать, что мы выиграли очко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с «Лидсом» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Можно сказать, что мы выиграли очко. С одной стороны, хорошо, когда команда в дерби возвращается в игру после 0:2. Но, с другой стороны, когда вы начинаете дерби так, как мы, это неприемлемо. Нужно быть готовым к бою, а мы не были готовы к бою.

Это было мое первое замечание в перерыве: позаботиться о том, чтобы мы были готовы, а мы не были готовы, поэтому сразу после перерыва пропустить этот гол было очень обидно.

Конечно, это воодушевит нас. Через пару дней нам снова играть против них. Если мы покажем наш футбол, то сможем победить их. Мы должны победить их», - сказал тен Хаг.