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Украина. Премьер лига
09 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:40
14
0

Ворскла – Астана – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

09 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:40
14
0
Ворскла – Астана – 0:0. Обзор матча
ФК Ворскла

«Ворскла» на сборе в Турции провела очередной контрольный матч. Соперником была казахстанская «Астана». Встреча завершилась вничью 0:0.

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Источник Sport.ua
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