Украина. Премьер лига09 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:40
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Ворскла – Астана – 0:0. Обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
09 февраля 2023, 02:20 | Обновлено 09 февраля 2023, 05:40
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«Ворскла» на сборе в Турции провела очередной контрольный матч. Соперником была казахстанская «Астана». Встреча завершилась вничью 0:0.
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