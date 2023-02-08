Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 16:47 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:17
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Ворскла – Астана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
08 февраля 2023, 16:47 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:17
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Полтавский клуб «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Астана» (Казахстан). Начало матча – 8 февраля в 15:00 по Киеву.
Ворскла – Астана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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