Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Астана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Ворскла
08.02.2023, FT 0 : 0
Астана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 16:47 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:17
93
0

Ворскла – Астана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 февраля 2023, 16:47 | Обновлено 08 февраля 2023, 18:17
93
0
Ворскла – Астана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

Полтавский клуб «Ворскла» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Астана» (Казахстан). Начало матча – 8 февраля в 15:00 по Киеву.

Ворскла – Астана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции
Без Ризныка в старте. Ворскла сыграла вничью в контрольном матче
Металлист 1925 сыграл вничью в спарринге
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Ворскла Полтава Астана
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
Футбол | 07 февраля 2023, 21:55 3
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча

Самба Диалло забил за сборную Сенегала U-20

Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Футбол | 07 февраля 2023, 20:15 35
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали

Сикан сделал то, что должен был

Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Биатлон | 08.02.2023, 17:58
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
Футбол | 08.02.2023, 14:44
ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
ВИДЕО. Провал Коноплянки, чистка в Ювентусе, ставим на МЮ
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Футбол | 07.02.2023, 19:11
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
Назван состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира
Назван состав сборной Украины на первую гонку чемпионата мира
07.02.2023, 16:39 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19 4
Бокс
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 2
Бокс
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
08.02.2023, 08:30 4
Баскетбол
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
07.02.2023, 18:15 21
Футбол
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
08.02.2023, 14:19 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности