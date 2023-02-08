Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Ризныка в старте. Ворскла сыграла вничью в контрольном матче
Товарищеские матчи
Ворскла
08.02.2023, FT 0 : 0
Астана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 17:29 |
299
0

Без Ризныка в старте. Ворскла сыграла вничью в контрольном матче

Команды забить не сумели

08 февраля 2023, 17:29 |
299
0
Без Ризныка в старте. Ворскла сыграла вничью в контрольном матче
ФК Ворскла

«Ворскла» на сборе в Турции провела очередной контрольный матч, а соперником была казахстанская «Астана». Встреча завершилась вничью 0:0.

Отметим, что в стартовом составе не было основного вратаря полтавской команды Дмитрия Ризныка, который близок к переходу в «Шахтер».

Ворскла - Астана 0:0

Ворскла (стартовый состав): Исенко, Чеснаков, Фелипе, Кравец, Пердута, игрок на просмотре, Юрченко, Павлюк, Лопес, Степанюк, Олейник

По теме:
Металлист 1925 сыграл вничью в спарринге
Александрия в контрольном матче не смогла забить Жальгирису
Кривбасс выиграл у Шерифа в спарринге
Ворскла Полтава Астана контрольные матчи УПЛ Дмитрий Ризнык
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Футбол | 07 февраля 2023, 18:15 21
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа

«Горожанам» предъявлены обвинения по более чем 100 финансовым нарушениям за последние 9 лет…

ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм назначил нового главного тренера
Футбол | 08 февраля 2023, 13:19 0
ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм назначил нового главного тренера

Команду возглавил Пеллегрино Матараццо

Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Баскетбол | 08.02.2023, 08:30
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско – главный тренер сборной Бельгии
Футбол | 08.02.2023, 11:14
ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско – главный тренер сборной Бельгии
ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско – главный тренер сборной Бельгии
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
Бокс | 07.02.2023, 21:25
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
07.02.2023, 11:40 5
Биатлон
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
06.02.2023, 18:40 7
Футбол
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19 4
Бокс
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
07.02.2023, 20:15 34
Футбол
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
Динамо по уважительной причине лишилось сенегальца Диалло
07.02.2023, 15:57 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности