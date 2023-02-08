Без Ризныка в старте. Ворскла сыграла вничью в контрольном матче

«Ворскла» на сборе в Турции провела очередной контрольный матч, а соперником была казахстанская «Астана». Встреча завершилась вничью 0:0.

Отметим, что в стартовом составе не было основного вратаря полтавской команды Дмитрия Ризныка, который близок к переходу в «Шахтер».

Ворскла - Астана 0:0

Ворскла (стартовый состав): Исенко, Чеснаков, Фелипе, Кравец, Пердута, игрок на просмотре, Юрченко, Павлюк, Лопес, Степанюк, Олейник