Боруссия Д и Нюрнберг пробились в четвертьфинал Кубка Германии
8 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу
8 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
«Боруссия» Д нанесла поражение «Бохуму» (2:1) и пробилась в четвертьфинал турнира.
В матче между «Нюрнбергом» и «Фортуной» Дюссельдорф понадобилась серия пенальти, победили хозяева поля.
В 1/4 финала вышли: Штутгарт, Унион Берлин, РБ Лейпциг, Бавария, Фрайбург, Айнтрахт, Нюрнберг, Боруссия Д.
Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 19 февраля.
Кубок Германии
1/8 финала. 8 февраля
Бохум – Боруссия Д – 1:2
Голы: Штегер, 64 (пен) – Эмре Джан, 45+1, Ройс, 70
Нюрнберг – Фортуна Дюссельдорф – 1:1 (пен. 5:3)
Голы: Думан, 90+3 – Ковнацки, 33
События матча
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