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Кубок Германии
Нюрнберг
08.02.2023, FT 1 : 1
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Фортуна Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
08 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:06
35
0

Боруссия Д и Нюрнберг пробились в четвертьфинал Кубка Германии

8 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу

08 февраля 2023, 23:45 | Обновлено 09 февраля 2023, 00:06
35
0
Боруссия Д и Нюрнберг пробились в четвертьфинал Кубка Германии
ФК Боруссия Д

8 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

«Боруссия» Д нанесла поражение «Бохуму» (2:1) и пробилась в четвертьфинал турнира.

В матче между «Нюрнбергом» и «Фортуной» Дюссельдорф понадобилась серия пенальти, победили хозяева поля.

В 1/4 финала вышли: Штутгарт, Унион Берлин, РБ Лейпциг, Бавария, Фрайбург, Айнтрахт, Нюрнберг, Боруссия Д.

Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 19 февраля.

Кубок Германии

1/8 финала. 8 февраля

Бохум – Боруссия Д – 1:2

Голы: Штегер, 64 (пен) – Эмре Джан, 45+1, Ройс, 70

Нюрнберг – Фортуна Дюссельдорф – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Думан, 90+3 – Ковнацки, 33

События матча

120’
Флориан Флик (Нюрнберг) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Тайлан Думан (Нюрнберг).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ковнацки (Фортуна Д).
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Источник Sport.ua
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