ВИДЕО. Фрайбург и Айнтрахт пробились в 1/4 финала Кубка Германии

7 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

«Фрайбург» и «Айнтрахт» обыграли соперников из второго дивизиона с комфортным перевесом и пробились в четвертьфинал турнира.

Кубок Германии

1/8 финала. 7 февраля

Зандгаузен – Фрайбург – 0:2

Голы: Лингарт, 87, Петерсен, 90+5

Айнтрахт Франкфурт – Дармштадт – 4:2

Голы: Коло Муани, 6, 90 Борре, 44, Камада, 62 – Гонзак, 29, 31