Кубок Германии
07.02.2023, FT 0 : 2
Германия08 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 01:06
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ВИДЕО. Фрайбург и Айнтрахт пробились в 1/4 финала Кубка Германии
7 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу
08 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 01:06
35
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7 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
«Фрайбург» и «Айнтрахт» обыграли соперников из второго дивизиона с комфортным перевесом и пробились в четвертьфинал турнира.
Кубок Германии
1/8 финала. 7 февраля
Зандгаузен – Фрайбург – 0:2
Голы: Лингарт, 87, Петерсен, 90+5
Айнтрахт Франкфурт – Дармштадт – 4:2
Голы: Коло Муани, 6, 90 Борре, 44, Камада, 62 – Гонзак, 29, 31
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Нильс Петерсен (Фрайбург).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Фрайбург).
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