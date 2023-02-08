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  4. ВИДЕО. Фрайбург и Айнтрахт пробились в 1/4 финала Кубка Германии
Кубок Германии
Зандхаузен
07.02.2023, FT 0 : 2
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
08 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 01:06
35
0

ВИДЕО. Фрайбург и Айнтрахт пробились в 1/4 финала Кубка Германии

7 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу

08 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 01:06
35
0
ВИДЕО. Фрайбург и Айнтрахт пробились в 1/4 финала Кубка Германии
ФК Айнтрахт

7 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

«Фрайбург» и «Айнтрахт» обыграли соперников из второго дивизиона с комфортным перевесом и пробились в четвертьфинал турнира.

Кубок Германии

1/8 финала. 7 февраля

Зандгаузен – Фрайбург – 0:2

Голы: Лингарт, 87, Петерсен, 90+5

Айнтрахт Франкфурт – Дармштадт – 4:2

Голы: Коло Муани, 6, 90 Борре, 44, Камада, 62 – Гонзак, 29, 31

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Нильс Петерсен (Фрайбург).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Фрайбург).
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Кубок Германии по футболу Фрайбург Айнтрахт Франкфурт Зандхаузен Дармштадт видео голов и обзор Рандаль Коло Муани Даити Камада Рафаэль Сантос Борре
Источник Sport.ua
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