ФОТО. Бахмут и Крым. Свитолина получила благодарность от Зеленского
Элина приехала поддержать украинцев
Украинская теннисистка Элина Свитолина получила благодарность от президента Украины Владимира Зеленского.
«Вместе к победе», – написала Свитолина в инстаграме.
Табличка изготовлена из бахмутской соли и крымских ракушек, символов упортства и веры украинцев в большую победу.
Элина является амбассадорами платформы United24 и сейчас находится в Украине. Вчера она с французским режиссером Мишелем Хазанавичюсом встречалась с Зеленским, а также побывали в храме Апостола Андрея Первозванного в Буче, в разрушенном российскими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе Чемпион и возле домов из программы Восстановление Украины.
Отметим, что то не первая награда, которую Свитолина получает от Зеленского.
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