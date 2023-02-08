ФОТО. Бахмут и Крым. Свитолина получила благодарность от Зеленского

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила благодарность от президента Украины Владимира Зеленского.

«Вместе к победе», – написала Свитолина в инстаграме.

Табличка изготовлена из бахмутской соли и крымских ракушек, символов упортства и веры украинцев в большую победу.

Элина является амбассадорами платформы United24 и сейчас находится в Украине. Вчера она с французским режиссером Мишелем Хазанавичюсом встречалась с Зеленским, а также побывали в храме Апостола Андрея Первозванного в Буче, в разрушенном российскими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе Чемпион и возле домов из программы Восстановление Украины.

Отметим, что то не первая награда, которую Свитолина получает от Зеленского.