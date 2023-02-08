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  4. ФОТО. Бахмут и Крым. Свитолина получила благодарность от Зеленского
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08 февраля 2023, 20:58 |
713
0

ФОТО. Бахмут и Крым. Свитолина получила благодарность от Зеленского

Элина приехала поддержать украинцев

08 февраля 2023, 20:58 |
713
0
ФОТО. Бахмут и Крым. Свитолина получила благодарность от Зеленского
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила благодарность от президента Украины Владимира Зеленского.

«Вместе к победе», – написала Свитолина в инстаграме.

Табличка изготовлена из бахмутской соли и крымских ракушек, символов упортства и веры украинцев в большую победу.

Элина является амбассадорами платформы United24 и сейчас находится в Украине. Вчера она с французским режиссером Мишелем Хазанавичюсом встречалась с Зеленским, а также побывали в храме Апостола Андрея Первозванного в Буче, в разрушенном российскими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе Чемпион и возле домов из программы Восстановление Украины.

Отметим, что то не первая награда, которую Свитолина получает от Зеленского.

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Элина Свитолина Владимир Зеленский United24 Мишель Хазанавичус
Источник Instagram
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