Зеленский встретился со Свитолиной и французским режиссером
Президент Украины провел встречи с амбассадорами платформы United24
Президент Украины Владимир Зеленский сообщился, что провел встречи с амбассадорами платформы United24 теннисисткой Элиной Свитолиной и режиссером Мишелем Хазанавичюсом:
«Встретился сегодня с послами нашей благотворительной платформы UNITED24 – нашей спортсменкой Элиной Свитолиной и французским режиссером Мишелем Хазанавичусом.
Мишель присоединился к послам и будет помогать нам с восстановлением. Это наш первый голос UNITED24 во Франции, и я верю, что этот голос будет сильным.
Был рад услышать, что наша государственная благотворительная платформа смогла аккумулировать уже почти 300 миллионов долларов от обычных людей и компаний более ста стран мира».
Свитолина, которая является послом платформы United24, посетила в Киеве роддом №6, куда на прошлой неделе доставили генератор, купленный на средств, собранные фондом Элины Свитолиной на благотворительном ужине в Монако.
Также Свитолина вместе с французским режиссером Мишелем Хазанавичусом побывали в храме Апостола Андрея Первозванного в Буче, в разрушенном российскими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе Чемпион и возле домов из программы Восстановление Украины.
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