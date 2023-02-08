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Украина
08 февраля 2023, 05:30 | Обновлено 08 февраля 2023, 05:58
225
0

Зеленский встретился со Свитолиной и французским режиссером

Президент Украины провел встречи с амбассадорами платформы United24

08 февраля 2023, 05:30 | Обновлено 08 февраля 2023, 05:58
225
0
Зеленский встретился со Свитолиной и французским режиссером
ОП. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщился, что провел встречи с амбассадорами платформы United24 теннисисткой Элиной Свитолиной и режиссером Мишелем Хазанавичюсом:

«Встретился сегодня с послами нашей благотворительной платформы UNITED24 – нашей спортсменкой Элиной Свитолиной и французским режиссером Мишелем Хазанавичусом.

Мишель присоединился к послам и будет помогать нам с восстановлением. Это наш первый голос UNITED24 во Франции, и я верю, что этот голос будет сильным.

Был рад услышать, что наша государственная благотворительная платформа смогла аккумулировать уже почти 300 миллионов долларов от обычных людей и компаний более ста стран мира».

Свитолина, которая является послом платформы United24, посетила в Киеве роддом №6, куда на прошлой неделе доставили генератор, купленный на средств, собранные фондом Элины Свитолиной на благотворительном ужине в Монако.

Также Свитолина вместе с французским режиссером Мишелем Хазанавичусом побывали в храме Апостола Андрея Первозванного в Буче, в разрушенном российскими снарядами доме культуры в Ирпене, на стадионе Чемпион и возле домов из программы Восстановление Украины.

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United24 Элина Свитолина Владимир Зеленский Мишель Хазанавичус
Источник Sport.ua
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