Другие новости07 февраля 2023, 16:26 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:28
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ФОТО. Свитолина побывала в Ирпене, показав последствия российской оккупации
Украинская теннисистка приехала в Украину
07 февраля 2023, 16:26 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:28
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Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые с начала войны приехала в Украину.
Вчера она побывала в Одессе, посетив бабушку, а сегодня побывала в Ирпене, пережившем нападение российских войск.
Свитолина побывала в разных локациях города, показав последствия пребывания оккупантов.
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