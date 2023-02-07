Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина побывала в Ирпене, показав последствия российской оккупации
Другие новости
07 февраля 2023, 16:26 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:28
1163
0

ФОТО. Свитолина побывала в Ирпене, показав последствия российской оккупации

Украинская теннисистка приехала в Украину

07 февраля 2023, 16:26 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:28
1163
0
ФОТО. Свитолина побывала в Ирпене, показав последствия российской оккупации
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые с начала войны приехала в Украину.

Вчера она побывала в Одессе, посетив бабушку, а сегодня побывала в Ирпене, пережившем нападение российских войск.

Свитолина побывала в разных локациях города, показав последствия пребывания оккупантов.

По теме:
Эти собаки снова запустили бомбы. Усик – о реакции на ракетные обстрелы
Мэр Парижа выступила против участия россиян в Олимпиаде-2024
В шестой раз. В Украине продлили военное положение и мобилизацию
Элина Свитолина российско-украинская война lifestyle фото
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1030 россиян, 14 танков и 28 ББМ
Война | 07 февраля 2023, 08:56 4
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1030 россиян, 14 танков и 28 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1030 россиян, 14 танков и 28 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Юрий САПРОНОВ: «Калинина? Дело точно не в деньгах»
Теннис | 06 февраля 2023, 17:53 0
Юрий САПРОНОВ: «Калинина? Дело точно не в деньгах»
Юрий САПРОНОВ: «Калинина? Дело точно не в деньгах»

Известный теннисный меценат – об отказе Ангелины Калининой играть за сборную Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
Бокс | 06.02.2023, 20:19
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
Теннис | 07.02.2023, 01:32
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Футбол | 06.02.2023, 18:40
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
06.02.2023, 14:26 39
Война
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
05.02.2023, 23:09 11
Футбол
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
САПРОНОВ: Не уверен, что Свитолина будет в топ-3, но в топ-10 вернется
06.02.2023, 14:55 22
Теннис
Это было ужасно. Лучшая волейболистка Украины пережила землетрясение
Это было ужасно. Лучшая волейболистка Украины пережила землетрясение
06.02.2023, 23:59 1
Волейбол
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 7
Футбол
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
06.02.2023, 07:30 2
Футбол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности