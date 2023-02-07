ФОТО. Свитолина побывала в Ирпене, показав последствия российской оккупации

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые с начала войны приехала в Украину.

Вчера она побывала в Одессе, посетив бабушку, а сегодня побывала в Ирпене, пережившем нападение российских войск.

Свитолина побывала в разных локациях города, показав последствия пребывания оккупантов.