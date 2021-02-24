ФОТО. Свитолина получила орден, которым ее наградили в прошлом году

В честь Дня независимости Украины в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский наградил несколько деятелей спорта, в том числе и Элину Свитолину.
Видимо, награда нашла Элину только сейчас. Теннисистка опубликовала фото ордена в соцсетях.
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Источник — Instagram
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