ФОТО. Свитолина получила орден, которым ее наградили в прошлом году

В честь Дня независимости Украины в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский наградил несколько деятелей спорта, в том числе и Элину Свитолину.

Видимо, награда нашла Элину только сейчас. Теннисистка опубликовала фото ордена в соцсетях.

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