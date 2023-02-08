Александрия в контрольном матче не смогла забить Жальгирису

В контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции «Александрия» не смогла забить литовскому «Жальгирису». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Контрольный матч

«Александрия» – «Жальгирис» – 0:0

Напомним, ранее «Александрия» проиграла «Динамо Батуми» на сборе в Турции.