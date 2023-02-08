Товарищеские матчи
08.02.2023, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:01
250
0
Александрия в контрольном матче не смогла забить Жальгирису
Спарринг завершился безголевой ничьей
08 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:01
250
0
В контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции «Александрия» не смогла забить литовскому «Жальгирису». Встреча завершилась со счетом 0:0.
Контрольный матч
«Александрия» – «Жальгирис» – 0:0
Напомним, ранее «Александрия» проиграла «Динамо Батуми» на сборе в Турции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2023, 13:26 1
Блогер Sport.ua – о «Хайдуке» и «Интере» – соперниках наших клубов в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 08 февраля 2023, 09:32 2
Новым тренером команды на Кипре стал Софронис Аугусти
Футбол | 07.02.2023, 18:15
Футбол | 07.02.2023, 23:12
Футбол | 07.02.2023, 21:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2023, 18:40 7
07.02.2023, 15:29 6
07.02.2023, 20:15 34
07.02.2023, 13:35 6
Теннис
07.02.2023, 10:11 2
07.02.2023, 01:32 5
07.02.2023, 09:47 10