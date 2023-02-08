Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия в контрольном матче не смогла забить Жальгирису
Товарищеские матчи
Александрия
08.02.2023, FT 0 : 0
Жальгирис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:01
250
0

Александрия в контрольном матче не смогла забить Жальгирису

Спарринг завершился безголевой ничьей

08 февраля 2023, 16:35 | Обновлено 08 февраля 2023, 17:01
250
0
Александрия в контрольном матче не смогла забить Жальгирису
ФК Александрия

В контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции «Александрия» не смогла забить литовскому «Жальгирису». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Контрольный матч

«Александрия» – «Жальгирис» – 0:0

Напомним, ранее «Александрия» проиграла «Динамо Батуми» на сборе в Турции.

По теме:
Без Ризныка в старте. Ворскла сыграла вничью в контрольном матче
Металлист 1925 сыграл вничью в спарринге
Кривбасс выиграл у Шерифа в спарринге
Жальгирис Вильнюс Александрия контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С мечтой о 1/8 финала. Что нужно знать о соперниках Шахтера и Руха
Футбол | 08 февраля 2023, 13:26 1
С мечтой о 1/8 финала. Что нужно знать о соперниках Шахтера и Руха
С мечтой о 1/8 финала. Что нужно знать о соперниках Шахтера и Руха

Блогер Sport.ua – о «Хайдуке» и «Интере» – соперниках наших клубов в Юношеской лиге УЕФА

ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера
Футбол | 08 февраля 2023, 09:32 2
ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Омония с Бесединым и Безусом сменила тренера

Новым тренером команды на Кипре стал Софронис Аугусти

Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Футбол | 07.02.2023, 18:15
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще
Футбол | 07.02.2023, 23:12
Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще
Сенсация: Фламенго проиграл Аль-Хилялю в полуфинале ЧМ. Реалу будет проще
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
Футбол | 07.02.2023, 21:55
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
ВИДЕО. Зажигает за сборную. Динамовец отличился на 26-й секунде матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
06.02.2023, 18:40 7
Футбол
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
07.02.2023, 15:29 6
Футбол
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
07.02.2023, 20:15 34
Футбол
БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо
БОЛЬно не будет. Кто заменит Забарного в Динамо
07.02.2023, 13:35 6
Футбол
ФОТО. Свитолина побывала в Ирпене, показав последствия российской оккупации
ФОТО. Свитолина побывала в Ирпене, показав последствия российской оккупации
07.02.2023, 16:26
Теннис
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 2
Бокс
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
07.02.2023, 09:47 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности