«Александрия» на предсезонном сборе в Турции провела товарищеский поединок с грузинским «Динамо» из Батуми.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу грузинского коллектива.

Украинцы усилиями Викентия Волошина в начале второго тайма, проигрывая на тот момент 0:2, попытались вернуться в игру, но вскоре пропустили третий гол. На 79-й минуте гол Сергея Рыбалко вновь сократил отставание александрийцев до минимума. Однако на 85-й минуте игроки из Батуми восстановили статус-кво. 2:4 – «Александрия» потерпела поражение.

Товарищеский матч

«Александрия» – «Динамо» Батуми – 2:4

Голы у «Александрии» забили Викентий Волошин и Сергей Рыбалка.