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Товарищеские матчи
Александрия
05.02.2023, FT 2 : 4
Динамо Батуми
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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 20:08 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:26
285
0

Александрия проиграла Динамо Батуми на сборе в Турции

Команда Руслана Ротаня до последнего пыталась игру спасти

05 февраля 2023, 20:08 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:26
285
0
Александрия проиграла Динамо Батуми на сборе в Турции
ФК Александрия

«Александрия» на предсезонном сборе в Турции провела товарищеский поединок с грузинским «Динамо» из Батуми.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу грузинского коллектива.

Украинцы усилиями Викентия Волошина в начале второго тайма, проигрывая на тот момент 0:2, попытались вернуться в игру, но вскоре пропустили третий гол. На 79-й минуте гол Сергея Рыбалко вновь сократил отставание александрийцев до минимума. Однако на 85-й минуте игроки из Батуми восстановили статус-кво. 2:4 – «Александрия» потерпела поражение.

Товарищеский матч

«Александрия» – «Динамо» Батуми – 2:4

Голы у «Александрии» забили Викентий Волошин и Сергей Рыбалка.

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Александрия Динамо Батуми товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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