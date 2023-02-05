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перерыв 0 : 2
Украина. Премьер лига05 февраля 2023, 16:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:43
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Александрия – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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05 февраля 2023, 16:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:43
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В воскресенье, 5 февраля, «Александрия» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против грузинского «Динамо» из Батуми. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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