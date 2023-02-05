Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Александрия
перерыв 0 : 2
Динамо Батуми
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 16:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:43
200
0

Александрия – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

05 февраля 2023, 16:00 | Обновлено 05 февраля 2023, 16:43
200
0
Александрия – Динамо Батуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В воскресенье, 5 февраля, «Александрия» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против грузинского «Динамо» из Батуми. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

По теме:
Черноморец – Турон Яйпан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Вайле – 2:0. Супряга снова забил. Видео голов и обзор матча
Рух Львов – Домжале – 2:3. Видео голов и обзор матча
смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Динамо Батуми Александрия учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
Футбол | 05 февраля 2023, 10:42 4
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?
ВИДЕО. Ярмоленко возвращается в Динамо? Реброва не отпускают в сборную?

Реально ли это и есть ли смысл

ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
Футбол | 05 февраля 2023, 14:20 2
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения

Португальскому форварду исполнилось 38 лет

Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
MMA | 05.02.2023, 10:15
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
Райан Бэйдер – Федор Емельяненко. Последний бой ветерана. Видео нокаута
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Футбол | 05.02.2023, 08:45
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Футбол | 04.02.2023, 16:28
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
05.02.2023, 08:11 4
Футбол
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
05.02.2023, 09:09 4
Бокс
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
04.02.2023, 14:30 5
Биатлон
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 24
Футбол
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
05.02.2023, 13:03 2
Бокс
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
04.02.2023, 19:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности