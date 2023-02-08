Товарищеские матчи
08.02.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 07:35 |
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Александрия – Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 8 февраля в 14:00
08 февраля 2023, 07:35 |
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В среду, 8 февраля, клуб «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный матч с литовской командой «Жальгирис» из Вильнюса.
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
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