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Александрия
08.02.2023 14:00 - : -
Жальгирис
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 07:35 |
67
0

Александрия – Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 8 февраля в 14:00

08 февраля 2023, 07:35 |
67
0
Александрия – Жальгирис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В среду, 8 февраля, клуб «Александрия» на предсезонном сборе в Турции проведет контрольный матч с литовской командой «Жальгирис» из Вильнюса.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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