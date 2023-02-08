С мечтой о 1/8 финала. Что нужно знать о соперниках Шахтера и Руха

Украинские клубы «Шахтер» и «Рух» сыграют в 1/16 финала Юношеской Лиги чемпионов. Представители Украины померяются силами с хорватским «Хайдуком» и итальянским «Интером» соответственно.

Проблемы Интера в обороне

Первое впечатление о миланской команде – большое количество иностранцев даже на уровне юношеского состава. Обычно на этом уровне больше играет собственных игроков.

Второе впечатление – тактическая грамотность команды. Не стоит ждать от «Интера» эстетики игры. Они исходят из слабых и сильных сторон соперника. Могут играть в 3 или 4 защитника. Могут высоко прессинговать, а могут устраивать «катеначчо». Причем перемены происходят по ходу игры. Базовая схема 4-3-3, но также переходят на 3-5-2.



На групповой стадии «Интер» занял второе место. Дважды был бит «Барселоной» (дома очень больно - 1:6). Но опередил «Баварию» и «Викторию» Пльзень. За тур до финиша гарантировал себе второе место. Потому позволил себе проиграть в заключительном туре «Баварии». Путевку в плей-офф команде из Италии подарили две победы над «Викторией». Ни «Баварию», ни «Барселону» «нерадзурри» не побеждали.

В текущем юношеском чемпионате Италии «Интер» находится на 11-й позиции в турнирной таблице.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Тренирует команду известный в прошлом футболист Кристиан Киву. Румын выступал за «Аякс», «Рому», «Интер». После завершения с футболом остался в клубе и дорос до тренера примаверы. Хотя у Кристиана есть румынское гражданство, но, по сути, это итальянский тренер, который формировался в Серии А. Киву играл на позиции в центре обороны, но его команда много пропускает - 8 от «Барселоны», 4 от «Баварии» и даже 2 от «Пльзени». В чемпионате дела не намного лучше.

Итальянская команда подходит к матчу с потерей. Порвал кресты основной форвард команды поляк Зуберек.



Я бы в первую очередь отметил атакующих полузащитников команды – Николу Илиева и Валентина Карбони. Никола забил 4 мяча в ворота «Пльзени» в домашнем матче. Валентин в 17 лет оценивается уже в 1.5 млн евро по версии Transfermarkt. Воспитанник «Лануса» вызывается в юношеские сборные Аргентины. Лидером середины поля является фактурный француз Камате. Следует также отметить греческого вратаря Николаса Ботиса.

В составе команды выступает сын Деяна Станковича Александар. Станкович-старший долгое время выступал за «Интер», а сейчас тренирует «Сампдорию». Александар действует на позиции опорного полузащитника и может сыграть в центре защиты. Он больше игрок ротации.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Станкович



Украинский вратарь Хайдука

«Хайдук» шел по сетке чемпионов и играл матчи на вылет. Чемпион Хорватии среди юношей победил «Габалу» и «Аполонию» – лучшие команды среди юношей прошлого сезона Азербайджана и Албании. Клуб из Сплита не испытал проблем в обоих противостояниях и победил с запасом.

В чемпионате «Хайдук» провалил старт сезона, но затем догнал. Сейчас делят 2-3 место с «Динамо» и отстают на одно очко от лидера «Осиека».

Команду тренирует 42-летний Марьян Будимир. В своей должности он с 2019 года. Дважды опережал «Динамо» Загреб в юношеском чемпионате Хорватии.

Команда исповедует классические 4-2-3-1: любят играть в контроль мяча, позиционную атаку. Ставку делают на активные фланги.

Главная звездочка команды – 15-летний центрбек Лука Вушкович. Зимой за него ПСЖ давал 5 млн. евро, но получил отказ. Лука, несмотря на возраст, имеет прекрасную антропометрию и показывает довольно зрелую игру.



ФК Хайдук. Лука Вушкович



Также следует выделить американца Пуксташа. Рокас имеет литовское происхождение. Воспитанник академии «Барселоны» в США. Рокас Пуксташ – уже фактически игрок первой команды. Вызывается в юношескую сборную США.

«Хайдук» имеет хороших фланговых форвардов – Роко Брайковича и Йере Врчича. Это ключевые позиции для атак хорватского клуба.

В заявке есть украинец – вратарь Давид Фесюк. Но он не провел в Юношеской Лиге УЕФА ни одного матча. Осенью Фесюк больше был в первой команде, когда сломались Субашич и Калинич. В начале года он получил травму руки. Потому Давида не стоит ждать в воротах.

Также в команде есть еще один украинец из сборной Украины 2005 года Степан Лысенко. Но его не заявили на Юношескую Лигу УЕФА.

Сергей ТИЩЕНКО