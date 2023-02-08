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Товарищеские матчи
Металлист
07.02.2023, FT 1 : 1
Согдиана
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 05:45 | Обновлено 08 февраля 2023, 06:22
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0

Металлист – Согдиана – 1:1. Мяч Картушова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 7 февраля в Турции

08 февраля 2023, 05:45 | Обновлено 08 февраля 2023, 06:22
60
0
Металлист – Согдиана – 1:1. Мяч Картушова. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист Харьков

7 февраля харьковский «Металлист» на учебно-тренировочных сборах в Турции сыграл товарищеский матч против команды «Согдиана» из Узбекистана.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. У харьковчан во втором тайме отличился Егор Картушов. Это был последний матч первой части сборов для «Металлиста».

Товарищеский матч

7 февраля. SB Sports Center. Белек (Турция)

Металлист (Украина) – Согдиана (Узбекистан) – 1:1

Голы: Картушов, 83 – Орипов, 84

Металлист: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох (Николишин, 60), Каплиенко, Ралюченко, Малумандсоко (Тепляков Н., 60), Демченко, Багачанский (Прядун, 45), Панасенко (Картушов, 45), Угочукву (Рязанцев, 60).

И.о. главного тренера – Перица Огненович.

Видеообзор матча

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товарищеские матчи Егор Картушов Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Согдиана видео голов и обзор
Источник ФК Металлист
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