Металлист – Согдиана – 1:1. Мяч Картушова. Видео голов и обзор матча

7 февраля харьковский «Металлист» на учебно-тренировочных сборах в Турции сыграл товарищеский матч против команды «Согдиана» из Узбекистана.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. У харьковчан во втором тайме отличился Егор Картушов. Это был последний матч первой части сборов для «Металлиста».

Читайте также: Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции

Товарищеский матч

7 февраля. SB Sports Center. Белек (Турция)

Металлист (Украина) – Согдиана (Узбекистан) – 1:1

Голы: Картушов, 83 – Орипов, 84

Металлист: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох (Николишин, 60), Каплиенко, Ралюченко, Малумандсоко (Тепляков Н., 60), Демченко, Багачанский (Прядун, 45), Панасенко (Картушов, 45), Угочукву (Рязанцев, 60).

И.о. главного тренера – Перица Огненович.

Видеообзор матча