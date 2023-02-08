Металлист – Согдиана – 1:1. Мяч Картушова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 7 февраля в Турции
7 февраля харьковский «Металлист» на учебно-тренировочных сборах в Турции сыграл товарищеский матч против команды «Согдиана» из Узбекистана.
Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. У харьковчан во втором тайме отличился Егор Картушов. Это был последний матч первой части сборов для «Металлиста».
Товарищеский матч
7 февраля. SB Sports Center. Белек (Турция)
Металлист (Украина) – Согдиана (Узбекистан) – 1:1
Голы: Картушов, 83 – Орипов, 84
Металлист: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох (Николишин, 60), Каплиенко, Ралюченко, Малумандсоко (Тепляков Н., 60), Демченко, Багачанский (Прядун, 45), Панасенко (Картушов, 45), Угочукву (Рязанцев, 60).
И.о. главного тренера – Перица Огненович.
Видеообзор матча
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