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Металлист
07.02.2023 13:00 - : -
Согдиана
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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 01:14 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:07
17
0

Металлист – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 7 февраля в 13:00

07 февраля 2023, 01:14 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:07
17
0
Металлист – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

Во вторник, 7 февраля, харьковский «Металлист» в Турции на учебно-тренировочном сборе проведет контрольный поединок с командой «Согдиана» из Узбекистана.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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