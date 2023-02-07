Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 01:14 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:07
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Металлист – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча 7 февраля в 13:00
07 февраля 2023, 01:14 | Обновлено 07 февраля 2023, 02:07
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Во вторник, 7 февраля, харьковский «Металлист» в Турции на учебно-тренировочном сборе проведет контрольный поединок с командой «Согдиана» из Узбекистана.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по Киеву.
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