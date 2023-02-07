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Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:13
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Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции
Харьковская команда сыграла вничью с «Согдианой»
07 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:13
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Во вторник, 7 февраля, харьковский «Металлист» в Турции на учебно-тренировочном сборе сыграл контрольный поединок с командой «Согдиана» из Узбекистана.
Встреча завершилась со счетом 1:1, в составе украинского клуба во втором тайме отличился Егор Картушов.
Это был последний матч первой части сбора для «Металлиста».
Контрольный матч
«Металлист» – «Согдиана» – 1:1
Картушов (83), Орифов (84)
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Футбол
Ну или конечно это случайно так вышло.