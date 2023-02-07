Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции

Во вторник, 7 февраля, харьковский «Металлист» в Турции на учебно-тренировочном сборе сыграл контрольный поединок с командой «Согдиана» из Узбекистана.

Встреча завершилась со счетом 1:1, в составе украинского клуба во втором тайме отличился Егор Картушов.

Это был последний матч первой части сбора для «Металлиста».

Контрольный матч

«Металлист» – «Согдиана» – 1:1

Картушов (83), Орифов (84)