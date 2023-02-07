Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции
Товарищеские матчи
Металлист
07.02.2023, FT 1 : 1
Согдиана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:13
250
1

Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции

Харьковская команда сыграла вничью с «Согдианой»

07 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 07 февраля 2023, 16:13
250
1
Металлист расписал мировую с клубом из Узбекистана на сборе в Турции
ФК Металлист

Во вторник, 7 февраля, харьковский «Металлист» в Турции на учебно-тренировочном сборе сыграл контрольный поединок с командой «Согдиана» из Узбекистана.

Встреча завершилась со счетом 1:1, в составе украинского клуба во втором тайме отличился Егор Картушов.

Это был последний матч первой части сбора для «Металлиста».

Контрольный матч

«Металлист» – «Согдиана» – 1:1
Картушов (83), Орифов (84)

По теме:
Днепр-1 – Ауда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Ордабасы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Львов – Вечиста Краков. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Согдиана Егор Картушов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
Бокс | 06 февраля 2023, 20:19 3
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке

Британец проведет бой против Джермейна Франклина

Президент Баварии: «Скорее разочарован в Нойере, чем зол»
Футбол | 07 февраля 2023, 09:58 1
Президент Баварии: «Скорее разочарован в Нойере, чем зол»
Президент Баварии: «Скорее разочарован в Нойере, чем зол»

Герберт Хайнер – о высказываниях голкипера

Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Футбол | 07.02.2023, 09:47
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Источник: у Динамо трансферов пока не будет, Луческу нашел замену Забарному
Лунин станет основным. Куртуа пока не сможет играть
Футбол | 06.02.2023, 15:15
Лунин станет основным. Куртуа пока не сможет играть
Лунин станет основным. Куртуа пока не сможет играть
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Олимпийские игры | 07.02.2023, 10:29
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Бойкот Олимпиады-2024 – жест отчаяния Украины»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Красивый дог катнули. В конце матча, почти на 90 минуте тупо голу каждый забил) 
Ну или конечно это случайно так вышло.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
06.02.2023, 12:37 27
Футбол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Это было ужасно. Лучшая волейболистка Украины пережила землетрясение
Это было ужасно. Лучшая волейболистка Украины пережила землетрясение
06.02.2023, 23:59 1
Волейбол
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
Александр УСИК: «Мне удалось забраться к Фьюри в голову»
07.02.2023, 10:11 1
Бокс
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
Гвоздик проведет бой 11 февраля: известен оппонент
07.02.2023, 11:28
Бокс
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
06.02.2023, 06:40 4
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
06.02.2023, 11:20 10
Бокс
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
06.02.2023, 05:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности