Кубок Дэвиса08 февраля 2023, 02:12 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:31
68
0
В Кубке Дэвиса определены все 16 команд-финалистов
Финальный раунд турнира состоится 21–26 ноября в испанской Малаге
08 февраля 2023, 02:12 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:31
68
0
По итогам квалификационного раунда определены все 16 команд-финалистов Кубка Дэвиса 2023.
Финальный раунд турнира состоится 21–26 ноября в испанской Малаге. В финальный раунд вышли 16 команд.
🏆 Четыре команды вышли без отбора:
- Канада (победитель КД-2022)
- Австралия (финалист КД-2022)
- Италия (уайлд-кард)
- Испания (уайлд-кард)
🎾 А также 12 победителей квалификации:
- Хорватия
- Франция
- США
- Швейцария
- Великобритания
- Сербия
- Чили
- Южная Корея
- Швеция
- Нидерланды
- Финляндия
- Чехия
Результаты квалификации
Список финалистов
Первая мировая группа
Плей-офф первой мировой группы (посев перед жеребьевкой)
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