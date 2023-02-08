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Кубок Дэвиса
08 февраля 2023, 02:12 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:31
68
0

В Кубке Дэвиса определены все 16 команд-финалистов

Финальный раунд турнира состоится 21–26 ноября в испанской Малаге

08 февраля 2023, 02:12 | Обновлено 08 февраля 2023, 02:31
68
0
В Кубке Дэвиса определены все 16 команд-финалистов
Davis Cup

По итогам квалификационного раунда определены все 16 команд-финалистов Кубка Дэвиса 2023.

Финальный раунд турнира состоится 21–26 ноября в испанской Малаге. В финальный раунд вышли 16 команд.

🏆 Четыре команды вышли без отбора:

  • Канада (победитель КД-2022)
  • Австралия (финалист КД-2022)
  • Италия (уайлд-кард)
  • Испания (уайлд-кард)

🎾 А также 12 победителей квалификации:

  • Хорватия
  • Франция
  • США
  • Швейцария
  • Великобритания
  • Сербия
  • Чили
  • Южная Корея
  • Швеция
  • Нидерланды
  • Финляндия
  • Чехия

Результаты квалификации

Список финалистов

Первая мировая группа

Плей-офф первой мировой группы (посев перед жеребьевкой)

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Кубок Дэвиса-2023
Источник Sport.ua
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