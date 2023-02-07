Сборная Украины по теннису узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса

После обновления рейтинга наций сборная Украины узнала потенциальных соперников в следующем раунде соревнований в Кубке Дэвиса.

Наша команда попала в число несеяных, соперник будет из списка сеяных. Жеребьевка состоится в четверг, 9 февраля.

Отметим, что с Японией и Норвегией мы будем принимающей стороной, с Бельгией, Венгрией, Австрией, Словакией, и Румынией нас точно ожидает выездной матч. С Германией, Казахстаном, Аргентиной и Колумбией место встречи определит жеребьевка.

Отметим, что 14-17 сентября украинская команда будет бороться за право в следующем сезоне сыграть в квалификации финального турнира Кубка Дэвиса.