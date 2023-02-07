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Кубок Дэвиса
07 февраля 2023, 12:52 | Обновлено 07 февраля 2023, 12:53
224
0

Сборная Украины по теннису поднялась на одну строчку в рейтинге наций

Украинцы немного улучшили свое положение после победы над Ливаном

07 февраля 2023, 12:52 | Обновлено 07 февраля 2023, 12:53
224
0
Сборная Украины по теннису поднялась на одну строчку в рейтинге наций
ФТУ

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения первой части командных соревнований в 2023-м году.

Мировую классификацию возглавила сборная Канады. Также в топ-5 находятся команды Испании, Австралии, Хорватии и Германии. Сборная Франции покинула первую десятку.

Сборная Украины после победы над Ливаном поднялась на одну строчку и теперь занимает 36-ю позицию. Ливанцы опустились на четыре места.

Топ-40 рейтинга наций в Кубке Дэвиса


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Источник Davis Cup
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