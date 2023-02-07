Кубок Дэвиса07 февраля 2023, 12:52 | Обновлено 07 февраля 2023, 12:53
224
0
Сборная Украины по теннису поднялась на одну строчку в рейтинге наций
Украинцы немного улучшили свое положение после победы над Ливаном
07 февраля 2023, 12:52 | Обновлено 07 февраля 2023, 12:53
224
0
ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения первой части командных соревнований в 2023-м году.
Мировую классификацию возглавила сборная Канады. Также в топ-5 находятся команды Испании, Австралии, Хорватии и Германии. Сборная Франции покинула первую десятку.
Сборная Украины после победы над Ливаном поднялась на одну строчку и теперь занимает 36-ю позицию. Ливанцы опустились на четыре места.
Топ-40 рейтинга наций в Кубке Дэвиса
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2023, 12:37 26
По данным журналиста, «Челси» предложил специалисту 50 миллионов евро
Война | 06 февраля 2023, 14:26 35
Министр обороны – о мечте россиян про Киев
Теннис | 06.02.2023, 17:53
Футбол | 07.02.2023, 10:50
Футбол | 06.02.2023, 18:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2023, 14:25 24
06.02.2023, 13:45 7
05.02.2023, 14:20 4
06.02.2023, 20:19 3
05.02.2023, 16:05 12
05.02.2023, 09:09 5
05.02.2023, 23:09 11
06.02.2023, 14:27 1