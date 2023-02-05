Победа над Ливаном, финал Цуренко, первые титулы Паркс и Чжу Линь

Завершилась первая теннисная неделя после Открытого чемпионата Австралии по теннису. Мужчины в этот промежуток времени сконцентрировались на матчах Кубка Дэвиса, женщины сыграли турниры WTA 250 в Хуахине и Лионе.

Кубок Дэвиса

Главным событием для мужского украинского тенниса стала матчевая встреча плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Ливана. Жребий был удачным, соперники располагались на шесть позиций ниже в рейтинге наций, имея в своем составе 2,5 конкурентных игрока. Но и мы не могли похвастаться наличием наших первых ракеток из-за внутреннего конфликта игроков с федерацией. В итоге силы перед стартом были практически равны, но у нас было небольшое преимущество в виде неплохой пары Владислав Манафов / Илья Белобородько и возможности ротации на одиночные матчи.

В первый игровой день команда Ореста Терещука, который вернулся на должность капитана сборной спустя более 11 лет, неожиданно выиграла обе одиночные встречи, чем процентов на 90% решила исход встречи. В стартовом матче ожидалось, что Владислав Орлов (№385 ATP) должен выглядеть сильнее второго номера ливанцев Хади Хабиба (№451 ATP), а во второй встрече приятно удивил Вячеслав Белинский (№622 ATP). 19-летний украинец в трех сетах сумел сломить сопротивление лидера соперников Бенджамина Хассана (№324 ATP).

Но главный плюс заключался в том, что третий матч у мужчин – парная встреча, в которой мы точно были фаворитами. В первом сете ливанцы играли практически на равных, но во второй партии Манафов и Белобородько доказали, что в сентябре не зря обыграли венгров.

В четвертой встрече, которая уже ничего не решала, на корте появился самый высокорейтинговый из этой команды Александр Овчаренко (№379 ATP). В двух напряженных сетах он уступил Бенджамину Хассану, а мы убедились, что Терещук что-то знает в капитанстве.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы

Матч 1: Владислав Орлов – Хади Хабиб – 6:4, 6:2

Матч 2: Вячеслав Белинский – Бенджамин Хассан – 6:4, 2:6. 6:4

Матч 3: Илья Белобородько / Владислав Манафов – Бенджамин Хассан / Хасан Ибрахим – 6:4, 6:3

Матч 4: Александр Овчаренко – Бенджамин Хассан – 5:7, 6:7(1)



Украина – Ливан – 3:1

В середине сентябре нас ожидает еще одна попытка пробиться в раунд Квалификации, но если до того времени не удастся собрать сильнейший состав – шансы на проход в противостоянии с условной Германией, Бельгией или Аргентиной дальше будут призрачные. Хотя и с сильнейшим составом многое будет зависеть от жребия.

WTA 250 Хуахин

Этот хорошо знакомый украинским болельщикам турнир, который в 2019-м в мегадраматичном матче против Айлы Томлянович выигрывала Даяна Ястремская, снова принес нам приятные эмоции. В этом году в Таиланде неожиданно зажгла Леся Цуренко. Экс-первая ракетка Украины вошла в новый сезон в отличных кондициях и, если не считать одного снятия перед полуфиналом 60-тысячника в Канберре, выиграла на корте 10 матчей из 12.

В Хуахине Леся стартовала непростыми победами над Исалин Бонавантюр и Анной Калинской, после чего разобрала удобную по стилю Татьяну Марию и вынудила сняться в полуфинале Бьянку Андрееску. Кстати, и в первом матче между этими теннисистками канадка доиграть встречу до конца не смогла. Болельщики тенниса наверняка должны помнить тот напряженный поединок в Кубке Федераций, когда малоизвестная Андрееску едва не сотворила сенсацию, но в третьем сете упала на корт и не смогла продолжать (4:6, 6:3, 4:0 RET).

В финале против Чжу Линь Леся сразу же повела с брейком, но 29-летняя китаянка в этот играла лучше и заслуженно победила. Винить Цуренко не в чем, она отдала все силы, не всегда этого достаточно для победы. Соперница на другой стороне корта не зря перед этим дошла до 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии, переиграв Саккари и Тайхманн. Чжу Линь никогда не играла так хорошо и никогда не была так высоко – пусть наслаждается первым титулом WTA и дебютом в топ-50.

В Хуахине также сыграли Даяна Ястремская и Марта Костюк. Даяна в первом раунде одолела нашу любимую японку Моюку Утидзиму, но дальше деклассирована Татьяной Марией. Немке хватило одного активно выигранного мяча, чтобы выиграть встречу. 44 невынужденных ошибки Даяны сделали свое дело, хотя Ястремской не впервой проигрывать матчи по такому сценарию.

Марта выступила удачнее, выиграв две встречи, в которых была фавориткой. К сожалению, перед встречей с Андрееску она снова перегорела и проиграла 11 из 12 первых геймов. После этого Костюк удалось перевести второй сет на тай-брейк, где канадка все равно оказалась сильнее.

WTA 250 Лион

Во Франции с самого начала была ярко выраженная фаворитка – лидер посева и пятая ракетка мира Каролин Гарсия. У француженки не все шло гладко по пути в финал, хотя был проигран всего один сет. В матче за титул Гарсию сумела одолеть 22-летняя американка Алиша Паркс, которая в конце прошлого сезона выиграла два турнира WTA 125 подряд, но на Australian Open не выстрелила. С понедельника она вплотную приблизиться к первой полусотне, и мы чаще будем слышать о ней на турнирах более высоких категорий.

Также стоит отметить и неплохое выступление нашей бельгийки Марины Заневской, обыгравшей до полуфинала с будущей чемпионкой вторую сеяную Чжан Шуай и пятый номер посева Анастасию Потапову. Для уроженки Одессы это было всего четвертое попадание в четверку лучших на турнире такой категории.

Другие турниры

На челленджерах стоит выделить четвертьфинал Алексея Крутых в Тенерифе и парный финал Молчанова в Кобленце. Илья Марченко, к сожалению, в десятый раз подряд не смог преодолеть второй круг на соревнованиях этой категории. В Кливленде он проиграл будущему финалисту/победителю Александару Ковачевичу.

Анастасия Соболева, которая до этого выдала две подряд победы на 15-тысячниках ITF, попытала счастья на 25-тысячнике, где ей хватило сил до четвертьфинала. После 12 побед подряд уроженка Днепра не смогла доиграть матч против соперницы из Австралии. Будем надеятся, что с ней все впорядке, несколько лет назад после подобного «забега» мы потеряли одну перспективную теннисистку.