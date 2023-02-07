Италия07 февраля 2023, 18:50 |
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Интер выкупил арендованного у Эмполи хавбека
Кристьян Асслани стал полноценным игроком «Интера»
07 февраля 2023, 18:50 |
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«Интер» выкупил у «Эмполи» 20-летнего албанского полузащитника Кристьяна Асллани. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Летом прошлого года «Интер» арендовал Асллани за 4,5 миллиона евро с опцией выкупа за 10 миллионов. Опция активировалась автоматически после 20 сыгранных матчей за «Интер».
В воскресенье Асллани вышел на замену в победном дерби против «Милана» (1:0), и этот матч стал для него 20-м за «Интер».
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