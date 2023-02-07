От Динамо до Униона: восточногерманский прорыв текущего сезона

В Германии в этом сезоне сразу два представителя восточной части страны («Унион» и РБ «Лейпциг») ведут борьбу за самые высокие места. И грядущий очный поединок приобретает большое значение.

Чего только на свете ни бывает, даже чудеса случаются! В прошлую субботу вечером таблица бундеслиги выглядела какой-то фантасмагорией! Во главе ее были два представителя Восточной Германии – берлинский «Унион» и РБ «Лейпциг». Ситуативно? Да, однако показательно, не правда ли? А в ближайшую субботу эти коллективы сойдутся в очном непримиримом бою. Там будет на что посмотреть…

30-летнее отставание преодолено?

«…А это – Институт прикладных учебных наук, здесь изучают соревновательные виды спорта» – экскурсовод в Лейпциге обратила внимание нашей группы на здание (по архитектуре – типичный НИИ), мимо которого проезжал наш автобус (с полдесятка лет прошло с тех пор, вероятно). «О, так это здесь разрабатывали знаменитый гэдээровский допинг», – один из коллег, балагур-острослов с веселым нравом на свой манер прокомментировал эту информацию. Госпожа экскурсовод не возражала, сделала вид, будто не услышала это замечание. Как бы там ни было, а в прошлом году это научное учреждение официально отметило 30-летие ребрендинга. До объединения страны оно называлось Научно-исследовательским институтом физической культуры и спорта ГДР. И действительно, там был и до сих пор наличествует отдел спортивной медицины, в состав которого входит клинико-химическая лаборатория. Впрочем, уже в объединенной Германии допинг-скандалы ощутимо поутихли. В дальнейшем в рамках экскурсии мы посетили новейший лейпцигский стадион, где свои матчи проводит РБ «Лейпциг». Что сказать, выпестованная модерность! Правда, для ее возведения потребовался сильнодействующий финансовый допинг.

Впрочем, что касается модерности архитектурной, то экскурсовод уже в Берлине рассказывала, что после объединения двух частей Германии в единую страну понадобилось определенное время, чтобы перестроить восточногерманское социалистическое жилье согласно стандартам ФРГ (не дотягивали в первом на немецкой земле государстве рабочих и крестьян до общепринятых в цивилизованных странах норм). В том же Лейпциге местный житель мне сказал: отставание ГДР от ФРГ составляет примерно 30 лет, а ваше, мол, и подавно, гораздо больше. Сказал без заносчивости, просто констатировал факт. Если говорить о футболе, то и правда, прошло чуть больше 30 лет, и два клуба из бывшей ГДР (или, как говорят в Германии, из новых земель) реально навязали борьбу наверху турнирной таблицы бундеслиги. По большому счету, такое происходит впервые. И этот сезон в бундеслиге в определенном смысле можно считать переломным в этом контексте. Итак, как ныне себя чувствуют восточногерманские футбольные команды?

«Унион»: умелые «железяки» и сила Духи

Признаюсь, у меня есть определенные симпатии к «Униону». Его горячие болельщики бьют все рекорды страсти к своему клубу и прошли с любимцами тернистый путь от подвалов низших дивизионов до лидерства в бундеслиге. Фаны известны своей традицией отмечать Рождество на стадионе (начиналось все менее чем с сотни самых ярых поклонников из группировки Wuhlesyndikat двадцать лет назад, а в настоящее время в рождественской феерии регулярно участвует свыше 30 000 поклонников «железных»).

Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Униона

Автором гимна «Униона» является популярная немецкая панк-исполнительница Нина Хаген. Но вот если характеризовать игровой стиль современного «Униона», то ему далеко до панковского, я бы его назвал неким игровым минимализмом. Команда не особо феерит в атаке (больше одного из лидеров турнирной таблицы забивало в бундеслиге немало команд, в том числе и «Вольфсбург», и Гладбах, которые идут соответственно на 7-м и 9-м местах). В большинстве матчей берлинцы превосходят соперника на какую-то толику малую. Например, в прошлую субботу с «Майнцем» хозяева поля владели мячом примерно одинаковое количество времени с гостями (педантические немцы высчитывают тот процент со 2-й цифрой после запятой: получилось 50,25:49,75 в пользу «Униона» – поистине микроскопическое преимущество!), отдали почти идентичное количество пасов с оппонентами (374:369) с примерно одинаковым процентом точности (75,4:74,25), нанесли одинаковое количество ударов с соперником, едва перебегали того (121,94 км против 119,19 км), были практически на одном уровне по ожидаемым голам, индексу xG (1,29:1,20), но все же выгрызли победу. Скажу, что, когда счет «Майнц» сравнял, «Унион», до этого словно ожидая соответствующего сигнала, бросился вперед и довольно быстро добился успеха. Сложилось впечатление, что команде, чтобы вернуть ход игры на выгодный себе путь, хватает минимума усилий.

Что-то похожее было у «Униона» и в дерби против «Герты». До перерыва xG вообще был 0,28:0,23 в пользу западноберлинцев (меня всегда удивляло, когда некоторые отечественные обозреватели называли это противостояние «гэдээровским дерби» – «Герта» была лишена головной боли прозябания в условиях социализма, а представляла Западный Берлин), хотя «Унион» и открыл счет. Да и общий xG по итогам матча, хоть и был в пользу «железных» (1,47:0,86), но не соответствовал счету на табло (2:0).

Отмечу, что куда большую опасность представляют атакующие возможности «Униона» с правого фланга. Оттуда начинается большинство голевых атак. Там хорошо себя чувствует Кристофер Триммель (номинальный правый защитник, но его вовлеченность в атаки выглядит вполне естественно) – лидер команды по голевым передачам в чемпионате (полдесятка, не шутки!).

Однозначно лучшим игроком «железных» на сегодняшний день является Шеральдо Беккер (у него 11 баллов по системе гол+пас). На этого суринамского нападающего (уроженца Амстердама, кстати) цена растет, как на дрожжах. Еще год назад она не превышала и 4 млн евро. А теперь рыночная стоимость Беккера составляет целых 15 млн евро. И тенденция к росту сохраняется! Обладает и чувством гола, и мощным ударом, и исключительными качествами для игры на 2-м этаже. Среди защитников «железных» отмечу центрдефа Данило Духи. Этот парень родился в Роттердаме (к слову, он племянник известного в прошлом игрока национальной сборной Нидерландов Уинстона Богарда) и, похоже, с молоком матери впитал философию тотального футбола. Так, для игровой системы 3–5–2, исповедуемой швейцарским наставником берлинцев Урсом Фишером, роль центрального защитника немалая. И Духи воистину вездесущ на поле. Он и внимателен в обороне (лучшая оценка исполнению им непосредственных игровых обязанностей – минимум пропущенных «Унионом» мячей), и весьма креативен в атаке (отличился четырьмя голами и двумя голевыми передачами в текущем чемпионате). Имея 190 см роста, отлично выбирает позицию и как правило выигрывает верховые дуэли у оппонентов как во время обороны своих ворот, так и во время стандартов у ворот противников.

Хватит ли сил «Униону» на длинной турнирной дистанции? И может ли эта команда замахнуться на чемпионство? Ее единственной заметной победе на национальном уровне уже более полувека (в 1968 г. «Унион» завоевал Кубок свободных немецких профсоюзов, фактически по значимости это был Кубок ГДР). Конечно, имея по суммарной стоимости только 11-й состав в бундеслиге (117,9 млн евро) и в то же время по среднему возрасту едва ли не самый старший (27,1 года – больше только у «Бохума», но тот не посягает на высокие места), очень сложно надеяться на достижение вершины. Однако «Унион» 2020-х – команда, которая не раз доказывала: невозможного для нее не существует. Швейцарский тренер Урс Фишер не имел до работы с берлинцами зарубежного опыта (трудился как тренер только на родине). Однако он взрастил эту команду, поймал с ней нужную волну и уверенно шагает вперед вместе с питомцами. По крайней мере, в зоне Лиги чемпионов столичные футболисты финишировать могут.

РБ «Лейпциг»: поворот с Розе

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

В этом сезоне «быки» имеют четко очерченный водораздел: до и после сентябрьского назначения Марко Розе фактически мы увидели разные команды. Нынешняя, под руководством 46-летнего уроженца Лейпцига, представляет собой коллектив, в котором высокие цели не только задекларированы, но и имеют все шансы стать осуществимыми. Расстановку «Лейпцига» можно определить как 3–4–2–1 или иногда 4–4–2, где важную роль играют правый полузащитник венгр Доминик Собослаи и французско-конголезский форвард Кристофер Нкунку. Первый отличается идеальными передачами с фланга и является лидером команды по ассистам, а второй умело действует на острие атаки, набив уже 12 голов в текущем сезоне бундеслиги. Вот его рыночная стоимость и достигает 80 млн евро. Среди его добродетелей – неуступчивость в борьбе, двуногость, настоящая голевая жажда. Но, к сожалению, тяжелая травма – разрыв связок колена – надолго выбила бомбардира из игры. Раньше марта он на поле не появится. Впрочем, другой известный форвард Тимо Вернер, похоже, в последнее время поймал свою игру. Изрядно докучает соперникам и шведский левый вингер Эмиль Форсберг. Словом, травма Нкунку хотя, конечно, и не порадовала тренерский штаб и болельщиков «быков», однако сверхпроблемой не стала. Отряд Розе действует, и продолжает погоню за «Баварией», кстати, ни в чем не уступив титулованному оппоненту в очной игре уже в текущем календарном году.

«Моряки» на мели

Во 2-й бундеслиге Восточную Германию представляют титулованные клубы ГДР: «Ганза» из Ростока и «Магдебург». Ростокцы являются последними чемпионами и последними обладателями Кубка ГДР. Соответственно, они и получили после объединения страны место в бундеслиге. Тогда казалось, что у «моряков» – лучшая стартовая площадка среди представителей новых земель для новых свершений. Но все получилось весьма прозаично. Соперничество западногерманским клубам «Ганза» навязать не смогла. Хотя во второй половине 1990-х – в начале 2000-х десять сезонов подряд играла в бундеслиге, в дальнейшем началось отвесное падение последнего чемпиона ГДР. Сейчас нижняя точка, вероятно, пройдена, однако борьба за право остаться и в следующем сезоне во втором по силе дивизионе немецкого футбола ганзейцев ожидает тяжелая. Как, собственно, и «Магдебург» – гегемона восточногерманского футбола в середине 1970-х. Тогда и чемпионство в ГДР покорялось Дер Клубу неоднократно, и европейский Кубок кубков гостил в клубном офисе, а известные ванклабмены Юрген Померенке, Юрген Шпарвассер, Мартин Хоффман и Вольфганг Зегуин радовали местную публику своим изысканным мастерством. Сейчас магдебуржцы, к сожалению, в подвале турнирной таблицы во 2-й бундеслиге.

Динамо с украинским следом напоминает о себе: иная Восточная Германия

Когда-то, в 1978-м мой отец привез из экскурсионной поездки по ГДР сувенирную футболку дрезденского «Динамо» с автографами игроков. Тогда дрезденцы были сильнейшей командой в ГДР, выбивали из еврокубков «Бенфику», «Ювентус», «Порту» и т. д. И подобные сувениры шли на ура! Времена меняются, и у бывшего победителя еврограндов теперь куда меньшие амбиции.

Но, знаете, все-таки получил удовольствие от игры дрезденского «Динамо» в минувший уик-энд! Самая популярная команда Восточной Германии (8-кратный чемпион ГДР!) победила в матче 3-й бундеслиги на своем поле других представителей Востока – «Галлешер» – со счетом 7:1. Голы желто-черные забивали на любой вкус. Приятно, что к победе приложил усилия и украинский легионер «Динамо» правый защитник Кирилл Меличенко (играл за «Мариуполь», «Минай», а также в составе молодежек киевского «Арсенала» и донецкого «Шахтера»). Уроженец Светловодска, что на Кировоградщине, отыграл весь матч. А в общей сложности в этом сезоне он вышел на поле в чемпионате 14 раз (это – две трети от общего количества матчей). Отмечу, что в 3-й бундеслиге только 14,3% игроков являются легионерами (для сравнения: в 1-й – 53,6, а во 2-й – 32,8% игроков являются иностранцами), и наш соотечественник входит в их число. Чем не достижение! Дрезденское «Динамо» занимает место в конце первой половины турнирной таблицы, однако до 3-го места, дающего право повыситься в классе, не так уж далеко – 6 очков. Как бы там ни было, а вылет им не грозит. Вместе с тем, желто-черные могут похвастать лидерством своего нападающего Ахмета Арслана в гонке бомбардиров (на счету этнического турка с немецким гражданством 13 голов).

Другие представители бывшей ГДР в 3-й бундеслиге – «Эрцгебирге» (Ауэ), «Цвиккау», «Галлешер» – откровенные аутсайдеры лиги, и для них за счастье будет остаться в 3-м по силе дивизионе немецкого футбола. Хотя, в игре команды из Ауэ в последнее время наметилась положительная тенденция: трижды подряд «фиалки», лучшие времена которых пришлись на 1950-е (именно тогда они, правда, под названием «Висмут» и представляя другой город, трижды завоевывали чемпионство в ГДР), выиграли и зарядили оптимизмом своих поклонников.

А в регионал-лиге «Северо-Восток» (это уже что-то вроде 4-й лиги немецкого футбола, правда, таких региональных лиг добрых полдесятка) вы можете увидеть немало известных гэдээровских клубов: и «Энерги» из Котбуса (к слову, экс-канцлерин Ангела Меркель является почетным членом этого клуба), и «Карл Цейсс» из Йены, и лейпцигский «Локомотив», и «Рот-Вайс» из Эрфурта, и берлинское «Динамо», и другие менее титулованные, но заметные когда-то на футбольной карте команды. Самым амбициозным из перечисленных является, вероятно, «Энерги» (имеет по крайней мере самый дорогой состав), однако в турнирной таблице котбусцы идут пока 3-ми, на пару очков отставая от «Рот-Вайса» и «Хемницера». 10-кратный чемпион ГДР берлинское «Динамо» пока что 5-е. Впереди земляков даже более скромный по амбициям «Берлинер АК» (клуб управляется турецкой диаспорой Берлина, и в нем играет немало этнических турок). А вообще претендентов на первенство в этой лиге страсть сколько много! И борьба там будет вестись до самого финиша.

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«Наше предприятие зарегистрировано в Восточной Германии, а работаем мы в Западной Германии, поэтому платим на 30% меньше зарплату», – член семьи владельцев известного немецкого машиностроительного предприятия поделился со мной секретами ведения бизнеса. Речь шла о регионе Западной Германии с высоким уровнем безработицы, поэтому и местное население соглашалось на восточногерманскую зарплату, не особо нарекая на это. Этот разговор состоялся лет восемь тому назад. В свое время в первом чемпионате объединенной Германии в высшем дивизионе приняли участие два представителя Востока: «Ганза» и дрезденское «Динамо» (еще шесть гэдээровцев взяли старт в том сезоне во 2-й бундеслиге). Звезд с неба не хватали («Ганза» даже вылетела по итогам чемпионата во 2-ю бундеслигу), однако чемпиону того сезона – «Штутгарту» – нанесли поражение и дрезденцы, и ростокцы. А настоящего ренессанса восточногерманского футбола пришлось ждать ох как долго. Но как бы то ни было, а, похоже, теперь по крайней мере в футбольном контексте Восточная Германия полна решимости в конечном счете доказать свою конкурентоспособность на уровне бундеслиги. И команды из Берлина и Лейпцига сейчас если и не законодатели мод в лучшей лиге страны, то по крайней мере имеют все возможности заполучить две путевки в Лигу чемпионов. Удачи, восточники!

Алексей РЫЖКОВ