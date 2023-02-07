Англия07 февраля 2023, 16:10 |
2380
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Гвардиола покинет Манчестер Сити, если вину клуба докажут
Тренер доверяет руководству клуба
07 февраля 2023, 16:10 |
2380
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что уйдет со своего поста, если вина клуба в финансовых махинациях будет доказана:
«Я сказал руководству: «Если вы мне врете, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями». Но я смотрю на них и верю им на 100 процентов с первого дня работы в «Манчестер Сити».
Поэтому я готов защищать клуб. Я верю в каждое слово, которое я когда-либо говорил на пресс-конференции, даже если кто-то мне не верит».
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Комментарии 1
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Понавыдумывали дебилизма с ограничениями финансовыми , а теперь удивляются чего это клубы во всю махинируют ! Удивительно прям ! Диктатура в чистом виде , вы не имеете права делать что то потому что нам так захотелось , хотя мы ( фифа ) к футболу никакого отношения не имеем ! Если завтра фифа исчезнет никто даже не заметит из мира футбола !
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