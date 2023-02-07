Гвардиола покинет Манчестер Сити, если вину клуба докажут

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что уйдет со своего поста, если вина клуба в финансовых махинациях будет доказана:

«Я сказал руководству: «Если вы мне врете, то на следующий день меня не будет в клубе. Я уйду и больше не буду считать вас моими друзьями». Но я смотрю на них и верю им на 100 процентов с первого дня работы в «Манчестер Сити».

Поэтому я готов защищать клуб. Я верю в каждое слово, которое я когда-либо говорил на пресс-конференции, даже если кто-то мне не верит».