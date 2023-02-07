АЛЛЕГРИ: «Ювентус должен думать о том, чтобы набрать 40 очков»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку вероятности вылета команды из Серии А по итогам нынешнего сезона. «Старая синьора», как известно, лишена 15 очков из-за финансовых махинаций клуб и сейчас в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 13 место с 23-мя очками

«Прямо сейчас есть факт лишения нас 15 очков, и мы должны думать о том, чтобы набрать 40 баллов [и избежать вылета]. Иронично, но именно об этом нужно думать в первую очередь, продвигаясь вперед шаг за шагом.

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Сезон длинный, мы продолжаем наше путешествие. Мы в полуфинале Кубка Италии, и в Лиге Европы мы тоже хотим пройти дальше. Но мы должны отвечать на все игрой на поле, не прибегая к оправданиям», – заявил Аллегри.

Во вторник, 7 февраля, «Ювентус» проведет матч 21-го тура сезона с «Салернитаной».