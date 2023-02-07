Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛЛЕГРИ: «Ювентус должен думать о том, чтобы набрать 40 очков»
Италия
07 февраля 2023, 05:02 | Обновлено 07 февраля 2023, 05:12
47
0

АЛЛЕГРИ: «Ювентус должен думать о том, чтобы набрать 40 очков»

Наставник «старой синьоры» – о планах команды на концовку сезона

07 февраля 2023, 05:02 | Обновлено 07 февраля 2023, 05:12
47
0
АЛЛЕГРИ: «Ювентус должен думать о том, чтобы набрать 40 очков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку вероятности вылета команды из Серии А по итогам нынешнего сезона. «Старая синьора», как известно, лишена 15 очков из-за финансовых махинаций клуб и сейчас в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 13 место с 23-мя очками

«Прямо сейчас есть факт лишения нас 15 очков, и мы должны думать о том, чтобы набрать 40 баллов [и избежать вылета]. Иронично, но именно об этом нужно думать в первую очередь, продвигаясь вперед шаг за шагом.

Сезон длинный, мы продолжаем наше путешествие. Мы в полуфинале Кубка Италии, и в Лиге Европы мы тоже хотим пройти дальше. Но мы должны отвечать на все игрой на поле, не прибегая к оправданиям», – заявил Аллегри.

Во вторник, 7 февраля, «Ювентус» проведет матч 21-го тура сезона с «Салернитаной».

По теме:
ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+9 минуте и близка к вылету
Салернитана – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ВИДЕО. Лацио на выезде не сумел переиграть Верону, но остался в зоне ЛЧ
Массимилиано Аллегри Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Футбол | 06 февраля 2023, 12:37 25
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан

По данным журналиста, «Челси» предложил специалисту 50 миллионов евро

Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Футбол | 06 февраля 2023, 13:45 6
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами

Игорь Бездольный в последнее время работал тренером команды «Хлебороб»

Полесье хочет выкупить Тотовицкого у Шахтера
Футбол | 06.02.2023, 23:04
Полесье хочет выкупить Тотовицкого у Шахтера
Полесье хочет выкупить Тотовицкого у Шахтера
Игроки Динамо Киев отправились на длительные выходные
Футбол | 07.02.2023, 03:17
Игроки Динамо Киев отправились на длительные выходные
Игроки Динамо Киев отправились на длительные выходные
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Футбол | 06.02.2023, 05:45
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа объявил о своем следующем поединке
06.02.2023, 20:19
Бокс
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
06.02.2023, 16:40 5
Биатлон
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
06.02.2023, 14:27
Бокс
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
05.02.2023, 10:20 22
Олимпийские игры
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
«70+30 и в Лондон». Реакция украинских болельщиков на чеканку от Суркиса
05.02.2023, 08:45 24
Футбол
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
06.02.2023, 06:40 4
Футбол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
06.02.2023, 07:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности