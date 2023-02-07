ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+9 минуте и близка к вылету
В матче 21-го тура Серии A команды сыграли вничью с со счетом 2:2
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Монца» и «Сампдория» сыграли вничью с со счетом 2:2.
На дубль Маноло Габбьядини хозяева поля ответили забитыми голами Андреа Петаньи и Маттео Пессины, который точно исполнил пенальти на 90+9-й минуте.
«Монца» имеет 26 очков и замыкает топ-10, а «Сампдория» набрала лишь 10 очков и близка к вылету (19-е место) .
Серия А. 21-й тур, 6 февраля
Монца – Сампдория – 2:2
Голы: Петанья, 32, Пессина, 90+9 (пен) – Габбьядини, 12, 58
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По данным журналиста, «Челси» предложил специалисту 50 миллионов евро
Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»