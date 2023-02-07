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Чемпионат Италии
Монца
06.02.2023, FT 2 : 2
Сампдория
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Италия
07 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 07 февраля 2023, 01:30
64
0

ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+9 минуте и близка к вылету

В матче 21-го тура Серии A команды сыграли вничью с со счетом 2:2

07 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 07 февраля 2023, 01:30
64
0
ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+9 минуте и близка к вылету
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Монца» и «Сампдория» сыграли вничью с со счетом 2:2.

На дубль Маноло Габбьядини хозяева поля ответили забитыми голами Андреа Петаньи и Маттео Пессины, который точно исполнил пенальти на 90+9-й минуте.

«Монца» имеет 26 очков и замыкает топ-10, а «Сампдория» набрала лишь 10 очков и близка к вылету (19-е место) .

Серия А. 21-й тур, 6 февраля

Монца – Сампдория – 2:2

Голы: Петанья, 32, Пессина, 90+9 (пен) – Габбьядини, 12, 58

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Пессина (Монца).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Монца).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Монца Сампдория видео голов и обзор Андреа Петанья Маттео Пессина Маноло Габбьядини пенальти
Источник Sport.ua
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